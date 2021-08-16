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Правительство Венесуэлы планирует продолжить переговоры с оппозицией в сентябре
Латинская Америка
Правительство Венесуэлы планирует продолжить переговоры с оппозицией в сентябре
Global Look Press  /  - / XinHua

Каракас, 16 августа. Правительство Венесуэлы отложило переговоры с оппозиций, которые проходили в Мексике, до 3 сентября. Стороны назвали встречу «конструктивной», однако не огласили какие-либо итоги. Об этом сообщила газета El Nacional.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла и единая платформа Венесуэлы подтверждают, что мы провели конструктивные встречи», — говорится в совместном коммюнике, опубликованном посольством Норвегии в Мексике.

Стороны также не уточнили, пройдет ли сентябрьская встреча снова в Мексике.

МИД Норвегии, при посредничестве которого и были организованы переговоры, в своем заявлении отметил, что обсуждалось «создание механизма консультаций с политическими и социальными субъектами».

«Мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность за выражение поддержки процесса переговоров и диалога со стороны членов международного сообщества», — указано в сообщении ведомства.

Мадуро доволен

15 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для страны. Глава государства подчеркнул, что намерения лидера оппозиции Хуана Гуайдо нарушить конституционный строй не увенчались успехом.

«То, что произошло вчера, было чрезвычайно важным для обеспечения мира и установления диалога в Венесуэле. После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро.

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности действующей власти и прекращения попыток государственных переворотов.

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