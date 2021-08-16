Аддис-Абеба, 16 августа. Представители бизнеса предоставили эфиопской армии 8 тысяч пар перчаток, 150 платков и 15 быков, сообщает Amhara Media Corporation.

Один из инвесторов Мулугета Бизен заявил, что материальная помощь была отправлена в различные районы страны, после чего ее перевезли в Дэбрэ-Зэбит, где в настоящее время служащие правительственных войск ведут боевые действия с сепаратистами. Кроме того, предпринимали занимаются подготовкой военной техники и продовольственных пайков. Вскоре они также будут отправлены на фронт.

Бизнесмен утверждает, что много его коллег сами готовы отправиться на первую линию и отдать свои жизни за установление порядка в стране. По его мнению, что община региона Амхара «должна активизировать свою борьбу в кампании за выживание, выходя за рамки логистики».

የአማራ ክልል ባለሃብቶች 8 ሺህ ጓንት፣ 150 ሽርጥ፣ 15 ሰንጋ በደብረዘቢጥ ግንባር አሸባሪውን ትህነግ ለመደምሰስ ለሚፋለመው ሠራዊት ድጋፍ አድርገዋል፡፡

በዋሴ ባየ pic.twitter.com/28ERoTbPL2 — Amhara Media Corporation (@AMMAONLINE2) August 15, 2021

Начальник отдела материально-технического обеспечения армии Эфиопии Шамбел Вубету Абебе официально заявил, что помощь инвесторов и общества усилилась. От имени армии он поблагодарил всех неравнодушных.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные силы республики ликвидировали более 170 боевиков из Судана, прибывших поддержать мятежников из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).