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Сепаратисты уничтожили военный конвой правительственных сил Эфиопии

  /   Обновлено: 16 августа 2021 22:43
Африка
Сепаратисты уничтожили военный конвой правительственных сил Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 



Аддис-Абеба, 16 августа. Повстанцы из «Сил обороны Тыграя» (TDF) уничтожили конвой военнослужащих Эфиопии в районе населенных пунктов Вольдия-Сиринка (штат Амхара) во время операции «Восход».

Трофеями мятежников стали десятки «Уралов 4320-31», несколько танков «Т-55»,10 гаубиц и 3 РСЗО «Тип-63». Основные бои сейчас проходят в районе двух поселений, которые расположены на стратегически важной трассе региона.

Конфликтующие стороны используют тяжелую артиллерию. В середине июля сепаратисты начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную границу штата.

Сепаратисты придерживаются единой тактики, пытаясь захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали. Ранее премьер-министр республики призвал всех граждан страны присоединиться к войне против сепаратистов.

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