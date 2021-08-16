



Аддис-Абеба, 16 августа. Повстанцы из «Сил обороны Тыграя» (TDF) уничтожили конвой военнослужащих Эфиопии в районе населенных пунктов Вольдия-Сиринка (штат Амхара) во время операции «Восход».

Трофеями мятежников стали десятки «Уралов 4320-31», несколько танков «Т-55»,10 гаубиц и 3 РСЗО «Тип-63». Основные бои сейчас проходят в районе двух поселений, которые расположены на стратегически важной трассе региона.

Конфликтующие стороны используют тяжелую артиллерию. В середине июля сепаратисты начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную границу штата.



Сепаратисты придерживаются единой тактики, пытаясь захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали. Ранее премьер-министр республики призвал всех граждан страны присоединиться к войне против сепаратистов.