Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 23:46
23:42
Происшествия
Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком
23:41
Политика
Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану
23:41
Судан
Премьер-министр Судана опроверг слухи о заморозке соглашения по российской базе
23:39
Политика
Белый дом подтвердил правильность вывода войск из Афганистана
23:36
Происшествия
Ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска
23:35
Политика
Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
23:34
Политика
Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
23:31
Общество
Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
23:23
Политика
Американский лидер Джо Байден назвал главную задачу США в Афганистане
23:22
Политика
Соединенные Штаты ожидали стремительного продвижения боевиков в Афганистане
Все новости

Дочки Веры Глаголевой показали, как выглядит ее могила спустя четыре года после смерти
Общество
Дочки Веры Глаголевой показали, как выглядит ее могила спустя четыре года после смерти
Global Look Press  /  Roman Denisov, Роман Денисов

Москва, 16 августа. Могила народной артистки РФ Веры Глаголевой утопает в цветах. После ее смерти прошло четыре года. 

Глаголева скончалась в 2017 году в немецкой клинике на 62 году жизни от рака желудка. Ее дети до сих пор тяжело переживают утрату: Анна и Мария Нахапетовы, а также младшая — Анастасия Шубская. Анна в годовщину смерти матери опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию.

«Четыре года без мамы. Много это или нет нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после», — написала она.

В сторис соцсети младшая дочка актрисы опубликовала фотографию, на которой видно, как сегодня выглядит могила знаменитой артистки. Созданная беседка утопает в цветах. Помимо букетов роз здесь можно увидеть и яркие подсолнухи, по всей видимости, принесенные родными людьми.

Смерть Веры Глаголевой в 2017 году для многих стала ударом. Ее супруг Кирилл Шубский рассказывал, что супруга скончалась «после долгой болезни». Российский кинопродюсер Наталья Иванова отметила, что Глаголева вместе с семьей уехала в Германию на консультацию. По ее словам, знакомые артистки не ожидали трагедии — вместе со звездой в сентябре они собирались отправиться в Казахстан для работы над новым проектом.

Ранее стало известно, что «Москино» проведет показ фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет» в рамках киногостиной с Александром Колбовским. Спецпоказ ленты состоится в столичном кинотеатре «Звезда» 17 августа. В фильм о покойной актрисе включили уникальные кадры со съемок, которые покажут впервые.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дочки Веры Глаголевой показали, как выглядит ее могила спустя четыре года после смерти
Анастасия Шубская вера глаголева Анна Нахапетова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru