Дочки Веры Глаголевой показали, как выглядит ее могила спустя четыре года после смерти

Москва, 16 августа. Могила народной артистки РФ Веры Глаголевой утопает в цветах. После ее смерти прошло четыре года.

Глаголева скончалась в 2017 году в немецкой клинике на 62 году жизни от рака желудка. Ее дети до сих пор тяжело переживают утрату: Анна и Мария Нахапетовы, а также младшая — Анастасия Шубская. Анна в годовщину смерти матери опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию.

«Четыре года без мамы. Много это или нет нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после», — написала она.

В сторис соцсети младшая дочка актрисы опубликовала фотографию, на которой видно, как сегодня выглядит могила знаменитой артистки. Созданная беседка утопает в цветах. Помимо букетов роз здесь можно увидеть и яркие подсолнухи, по всей видимости, принесенные родными людьми.

Смерть Веры Глаголевой в 2017 году для многих стала ударом. Ее супруг Кирилл Шубский рассказывал, что супруга скончалась «после долгой болезни». Российский кинопродюсер Наталья Иванова отметила, что Глаголева вместе с семьей уехала в Германию на консультацию. По ее словам, знакомые артистки не ожидали трагедии — вместе со звездой в сентябре они собирались отправиться в Казахстан для работы над новым проектом.

Ранее стало известно, что «Москино» проведет показ фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет» в рамках киногостиной с Александром Колбовским. Спецпоказ ленты состоится в столичном кинотеатре «Звезда» 17 августа. В фильм о покойной актрисе включили уникальные кадры со съемок, которые покажут впервые.