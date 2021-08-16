Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 23:46
23:42
Происшествия
Информация о прорыве дамбы под Новороссийском оказалась фейком
23:41
Политика
Глава Белого дома Байден завершил пресс-конференцию по Афганистану
23:41
Судан
Премьер-министр Судана опроверг слухи о заморозке соглашения по российской базе
23:39
Политика
Белый дом подтвердил правильность вывода войск из Афганистана
23:36
Происшествия
Ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска
23:35
Политика
Вашингтон продолжит защищать права жителей захваченного Кабула
23:34
Политика
Джо Байден описал последствия отказа от вывода войск США из Афганистана
23:31
Общество
Александр Пушной станет ведущим шоу об изобретениях на СТС
23:23
Политика
Американский лидер Джо Байден назвал главную задачу США в Афганистане
23:22
Политика
Соединенные Штаты ожидали стремительного продвижения боевиков в Афганистане
Все новости

Президент Эритреи направит подкрепление в Эфиопию для борьбы с сепаратистами
Африка
Президент Эритреи направит подкрепление в Эфиопию для борьбы с сепаратистами
Федеральное агентство новостей  / 

 

Аддис-Абеба, 16 августа. Президент Эритреи распорядился перебросить несколько тактических соединений на север Эфиопии. Подразделения должны помочь в борьбе с мятежниками из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), сообщил советник президента по штату Тыграй Гетачеу Реда.

В середине июля 2021 года сепаратисты начали операцию против федеральных войск республики, перейдя южную границу и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали.

Ранее стало известно о разгроме боевиками военной колонны Национальных сил обороны Эфиопии, в результате которого оказались захваченными несколько единиц боевой техники, в том числе танки и гаубицы. Помимо этого, как сообщал ФАН, одна из местных повстанческих группировок заключила союз с мятежниками Тыграя.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Президент Эритреи направит подкрепление в Эфиопию для борьбы с сепаратистами
эфиопия эритрея нфот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru