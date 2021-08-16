Президент Эритреи направит подкрепление в Эфиопию для борьбы с сепаратистами

Аддис-Абеба, 16 августа. Президент Эритреи распорядился перебросить несколько тактических соединений на север Эфиопии. Подразделения должны помочь в борьбе с мятежниками из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), сообщил советник президента по штату Тыграй Гетачеу Реда.

В середине июля 2021 года сепаратисты начали операцию против федеральных войск республики, перейдя южную границу и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали.

Ранее стало известно о разгроме боевиками военной колонны Национальных сил обороны Эфиопии, в результате которого оказались захваченными несколько единиц боевой техники, в том числе танки и гаубицы. Помимо этого, как сообщал ФАН, одна из местных повстанческих группировок заключила союз с мятежниками Тыграя.