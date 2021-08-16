Кандидат от оппозиционной партии выиграл президентские выборы в Замбии

Лусака, 16 августа. Кандидат в президенты от оппозиционной «Объединенной партии национального развития» (UPND) празднует победу. В общей сложности он набрал 2,8 млн голосов, что на миллион больше, чем у действующего лидера Эдгара Лунгу, сообщает телеграмм-канал «Ты ли это, Африка?»

Как сообщает замбийский избирком — явка составила более 70%. Теперь Хакаинде Хичилема — новый глава республики. Он родился в бедной семье, однако утверждает, что именно его «настойчивость и решительность» в школьные годы дала возможность заработать стипендию в главном вузе Замбии и получить степень MBA в области экономики в Бирмингемском университете Великобритании.

В 26 лет мужчина возглавил замбийский филиал крупной международной бухгалтерской фирмы, что позволило ему стать одним из богатейших людей страны. Он увлекался финансами, сельским хозяйством, животноводством, здравоохранением и сферой туризма. Со временем Хичилема заинтересовался политикой.

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За последние 15 лет Хакаинде арестовывали 15 раз. После выборов 2016 года его обвинили в государственной измене за то, что он якобы не уступил дорогу кортежу президента. Политик провел четыре месяца в тюрьме строгого режима, после чего его отпустили, а обвинения сняли.

Теперь Хичилеме предстоит решать вопросы страны с проблемной экономикой, в 2020 году Замбия стала первым государством, объявившим дефолт во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что безопасность электорального процесса в южноафриканской стране обеспечивают армия и полиция.