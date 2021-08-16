Президент Руанды раскритиковал английский ФК «Арсенал» за плохую игру

Кигали, 16 августа. После проигрыша «Арсенала» «Брентфорду» со счетом 0-2 президент Руанды написал в официальном Twitter-аккаунте несколько постов, критикующих игру команды.

«Мы просто не должны оправдывать или принимать посредственность. Команда должна быть создана с целью побеждать», — сообщил он.

Негодование Кагаме можно понять: в 2018 году власти Руанды заключили спонсорскую сделку на сумму более 42 млн долларов, в рамках которой на футболках спортсменов из «Арсенала» размещен логотип Visit Rwanda.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

Тогда критики главы государства сообщали, что подобные действия — яркий пример того, как «авторитарный лидер бедной африканской страны субсидирует богатый футбольный клуб». В свою очередь правительство республики утверждает, что такое взаимодействие с лихвой окупается за счет доходов от туризма. И связывают их как раз с рекламой.

Ранее ФАН сообщал, что президент Руанды попросил главу Танзании Самию Сулуху Хасан помочь в популяризации языка суахили, а именно направить местных учителей для его изучения.