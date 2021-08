Президент Руанды раскритиковал английский ФК «Арсенал» за плохую игру

Кигали, 16 августа. После проигрыша «Арсенала» «Брентфорду» со счетом 0-2 президент Руанды написал в официальном Twitter-аккаунте несколько постов, критикующих игру команды.

Негодование Кагаме можно понять: в 2018 году власти Руанды заключили спонсорскую сделку на сумму более 42 млн долларов, в рамках которой на футболках спортсменов из «Арсенала» размещен логотип Visit Rwanda.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End