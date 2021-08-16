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Путин наградил орденами 250 медицинских работников
Общество
Путин наградил орденами 250 медицинских работников
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин утвердил указ о награждении медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией, государственными орденами и медалями.

Среди назначенных президентом Российской Федерации наград были и почетные звания. Распоряжение о присуждении наград медикам, которые внесли значительный вклад в борьбу с инфекцией размещен на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин также подписал указ о введении мер дополнительных по борьбе с коррупцией. Правоохранительные органы должны будут разработать закон о запрете поступления на госслужбу чиновников, которые были уличены в коррупции но отделались штрафом.

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