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Кража кабеля оставила тысячи людей без воды в Намибии
Африка
Кража кабеля оставила тысячи людей без воды в Намибии
pixabay.com  /  Jürgen Bierlein

Виндхук, 16 августа. Тысячи людей остались без воды из-за кражи кабеля на востоке Намибии. Жителям региона приходится пополнять запасы в реке Замбези, сообщает информационный ресурс AllAfrica.

Журналисты подчеркивают, что проблемы начались еще на прошлой неделе, однако выявить причины удалось только сейчас. После осмотра постройки инженеры выяснили, что силовые кабели, соединяющие и питающие основные насосы, были попросту украдены. Кроме того, неизвестные повредили одну из труб.

Своими действиями похитители лишили расположенные рядом населенные пункты ценного ресурса, поскольку насосы отвечали за перекачку воды из реки в очистные сооружения и резервуары, откуда она распределяется в различные части региона.

Кража кабеля оставила тысячи людей без воды в Намибии
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

По словам главы компании NamWater в Замбези Джозефа Мулиса, сотрудники предприятия добились значительного прогресса в восстановлении ситуации после получения новых проводов, закупленных в столице.

«Нам удалось починить и заменить украденные на прошлой неделе кабели. Однако эти усилия оказались напрасными, так как новые линии вновь были срезаны. Надеемся, вскоре ситуация нормализуется», — подчеркнул Мулиса.

В настоящее время полицейские Катима-Мулило проводят расследование. Правоохранителям удалось задержать мужчину, которого они подозревают во вредительстве.

Ранее ФАН сообщал, что меры властей Намибии, направленные на борьбу с браконьерами, показали положительный результат. В 2021 году защитники дикой природы зарегистрировали случаи убийства только четырех черных носорогов и одного слона.

 

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африка вода намибия очистная станция кража кабеля
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