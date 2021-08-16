Генпрокуратуре поручено отчитываться о нарушениях при международных сделках

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингу ежегодно предоставлять отчет о фактах подкупа иностранцев при международных сделках.

Ведомство должно будет предоставлять ежегодный отчет 1 мая. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Генпрокуратуре также поручено до 1 июня 2023 года подготовить список предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. До 10 декабря 2024 года надзорное ведомство полностью отчитается о проделанной работе.

Вместе с тем Путин сегодня подписал еще один указ. Он касается Национального плана коррупции, который будет действовать до 2024 года.