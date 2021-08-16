Немецкий режиссер Питер Фляйшман умер на 85-м году жизни

Потсдам, 16 августа. Создатель фильма «Трудно быть богом» режиссер Питер Фляйшман скончался в 84 года. Он ушел из жизни в потсдамском госпитале.

Сценарист и режиссер Фляйшман известен по картине «Трудно быть богом» 1989 года. Это киноадаптация произведения братьев Стругацких. Лента создавалась усилиями германо-франко-советско-швейцарского производства.

Питер Фляйшман родился 26 июля 1937 года. Он окончил Немецкий институт кино и ТВ в Мюнхене, Институт кинематографии в Париже. Причина смерти режиссера и сценариста не сообщается, передает Der Tagesspigel.

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