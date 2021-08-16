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Сепаратисты уничтожили военный конвой правительственных сил Эфиопии
Африка
Сепаратисты уничтожили военный конвой правительственных сил Эфиопии
Global Look Press  /  © Joerg Boethling / www.imago-images.de


Аддис-Абеба, 16 августа. Боевики из «Сил обороны Тыграя» (TDF) уничтожили конвой Национальных сил обороны Эфиопии в районе населенных пунктов Вольдия-Сиринка (штат Амхара) во время операции «Восход».

Трофеями мятежников стали десятки «Уралов 4320-31», несколько танков «Т-55»,10 гаубиц и 3 РСЗО «Тип-63». Основные бои сейчас проходят в районе двух поселений, которые расположены на стратегически важной трассе региона.

Конфликтующие стороны используют тяжелую артиллерию. В середине июля сепаратисты начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную границу штата.

Мятежники придерживаются единой тактики, пытаясь захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали. Ранее, премьер-министр республики призвал всех граждан страны присоединиться к войне против повстанцев.

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