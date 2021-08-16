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Министр финансов Эфиопии сдал кровь для солдат
Африка
Министр финансов Эфиопии сдал кровь для солдат
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 16 августа. Глава минфина Эфиопии Ахмад Шиде и работники ведомства сдали кровь для бойцов регулярной армии, последовав примеру премьер-министра Абии Ахмеда.

Доноры выразили готовность и дальше поддерживать военнослужащих, а также призвали всех граждан государства не сдаваться в сложный для страны момент.

Конфликт на севере республики начался на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году правительство страны предложило перенести всеобщие выборы для того, чтобы обезопасить население государства от распространения вируса. Голосование отложили до конца года.

Однако сепаратисты из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) нарушили постановление и организовали незаконный избирательный процесс. Дестабилизация региона перешла в боевую фазу после того, как повстанцы НФОТ атаковали силовиков.

Тогда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али направил в регион войска для борьбы с радикалами. Вооруженный конфликт спровоцировал волну беженцев. Десятки тысяч людей отправились в Судан, спасаясь от смерти.

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