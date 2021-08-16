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Мексика ускоряет процесс депортации мигрантов под давлением США
Латинская Америка
Мексика ускоряет процесс депортации мигрантов под давлением США
Global Look Press  /  David Peinado / Keystone Press Agency

Мехико, 16 августа. Под давлением правительства США мексиканские власти незаметно отправляют не имеющих документов мигрантов на юг страны, чтобы ускорить их депортацию. Об этом сообщили сотрудники пограничных служб и мигранты агентству Reuters.

В мае 2021 года правительство Мексики заявило, что были совершены четыре депортационных рейса для мигрантов в рамках так называемого «воздушного моста» на юг. При этом власти не уточнили, сколько именно беженцев было вывезено.

С начала года в Мексике на 100 рейсах более 13 тысяч человек отправлены на южную границу. Эти меры предпринимались в дополнение к усилиям американских властей по депортации нелегальных мигрантов обратно в Центральную Америку.

Мексика ускоряет процесс депортации мигрантов под давлением США
wikipedia.org  / U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

По информации двух осведомленных источников, только за последнюю неделю около 1200 человек были доставлены на юг страны.

Эти мигранты являются гражданами разных стран мира, которые либо были задержаны в соответствии с местными законами, либо высланы из США согласно Разделу 42 — механизму, который применяется для депортации беженцев во время пандемии.

Мексика ускоряет процесс депортации мигрантов под давлением США
Федеральное агентство новостей  / 

Национальный институт по вопросам миграции отказался комментировать ситуацию. Министерство иностранных дел Мексики заявило, что «правительство работает с Вашингтоном для устранения причин притока беженцев».

«Это все делается, чтобы удовлетворить интересы американцев. Прилагаются усилия для ускорения депортаций, — заявил один из источников.

В начале месяца администрация Джо Байдена возобновила ускоренную процедуру вывоза семей мигрантов, которые недавно пересекли границу Мексики и США. Президент продолжил политику своего предшественника Дональда Трампа, чтобы сократить приток беженцев на границу с Мексикой и предотвратить распространение крайне опасного дельта-штамма коронавируса.

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Все новости / Латинская Америка / Мексика ускоряет процесс депортации мигрантов под давлением США
мексика депортация пограничная служба
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