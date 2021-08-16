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Путин поручил подготовить документ о запрете на госслужбу для коррупционеров
Общество
Путин поручил подготовить документ о запрете на госслужбу для коррупционеров
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 16 августа. Чиновникам, которые были уличены в коррупции но избежали наказания, могут исключить возможности дальнейшего поступления на государственную гражданскую службу.

Генеральная прокуратура, Следственный комитет ФСБ и МВД должны будут разработать законы о запрете на госслужбу проворовавшимся чиновникам, которые отделались штрафом. Соответствующие распоряжение издал президент России Владимир Путин.

Антикоррупционные инициативы были приняты российским лидером в Национальном плане, действие которого рассчитано на 2021 - 2024 годы. Принятый президентом документ должен сделать эффективнее меры по проверке чиновников и ведомств.

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Владимир Путин коррупция указ
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