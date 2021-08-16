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Премьер-министр Судана заявил о необходимости решения конфликта в Эфиопии
Африка
Премьер-министр Судана заявил о необходимости решения конфликта в Эфиопии
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 15 августа. Глава правительства Судана Абдалла Хамдок заявил, что Хартум приложит все усилия для урегулирования кризиса в штате Тыграй, на севере Эфиопии.

Чиновник призвал все стороны к диалогу во время пресс-конференции, которая состоялась в воскресенье, 15 августа.

Конфликт на севере Эфиопии начался в ноябре 2020 года, когда премьер-министр страны Абий Ахмед Али направил в регион войска для борьбы с «Народным фронтом освобождения Тыграя» (НФОТ). Десятки тысяч беженцев пересекли границу с Суданом, спасаясь от смерти.

На прошлой неделе Хартум отозвал посла, после того как Аддис-Абеба отвергла попытки соседей урегулировать конфликт.

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эфиопия судан тыграй
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