В социальных сетях ЦАР распространяется письмо, адресованное жителем города Бриа Джума-Махаматом Салле генеральному прокурору республики. Мужчина обвинил миротворцев ООН в убийстве 12-летней дочери и потребовал наказать виновных.

Инцидент произошел 10 августа во время мирной демонстрации в административном центре префектуры Верхнее Котто, послужившей ответом населения африканской страны на преступления сотрудников МИНУСКА. «Голубые каски» попытались разогнать людей и открыли огонь.

Одна из пуль попала в ребенка. Девочка скончалась, еще несколько человек получили ранения. Их госпитализировали в подконтрольный миротворцам госпиталь.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему люди требуют вывода контингента ООН из страны, а главное — что спровоцировало народный гнев и недоверие в адрес тех, кто находится в ЦАР для защиты гражданского населения.

Убитый ребенок

Во время митинга, который состоялся 10 августа в Бриа из-за очередного смертельного ДТП по вине миротворцев, мавританский военный контингент миссии ООН испугался гнева толпы и попытался подавить протест, открыв по людям огонь. Как итог — одна из пуль попала в 12-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте происшествия. Еще два человека получили серьезные ранения, их «голубые каски» увезли в один из подконтрольных им госпиталей.

Чуть позже представители МИНУСКА, обеспокоенные возможными последствиями в виде массовых народных волнений, вышли на отца убитой. Мужчине предложили 1,5 миллиона франков за то, что тот запишет видеообращение, в котором обвинит в произошедшем не контингент ООН, а российских инструкторов.

Однако отец погибшего ребенка отказался брать грязные деньги. Он написал письмо генеральному прокурору Центральноафриканской Республики, в котором придал инцидент огласке и потребовал наказать виновных в смерти его дочери. Об открытом обращении также написали журналисты Le Potentiel Centrafricain и известный блогер Джессика Перес.

lengosongo.cf / Prt Scr

Редакция МФАН приводит дословный перевод заявления отца погибшей от рук МИНУСКА девочки:

«Меня зовут Джума Махамат Салет, я отец ребенка, который был убит МИНУСКА 10 августа 2021 года в Бриа. Войска МИНУСКА обстреляли возмущенную их преступлениями толпу людей в районе PK3 10 августа этого года. В мою дочь, которая находилась в тот момент рядом, попала пуля. Прибыв вечером, войска МИНУСКА отправились ко мне домой, чтобы спросить, что случилось. Я ответил им, что военнослужащие МИНУСКА обстреляли население боевыми патронами, и одна пуля попала в моего ребенка. Дочь скончалась на месте. В качестве компенсации они предложили мне 1,5 миллиона франков КФА (2 695,55 долларов США, или 197 694,74 рублей. — Прим. ФАН). И я отказался. Они заставили меня засвидетельствовать, что эти пули были выпущены русскими. Я говорю: «Нет, мы живем вместе с русскими в Бриа, и они не злые. Солдаты МИНУСКА ничего не сделали для ЦАР!». Вот почему я прошу суд выполнить всю необходимую работу для того, чтобы добиться справедливости хотя бы после смерти моего ребенка».

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Это не первый случай, когда миротворцев ловили на преступлениях против центральноафриканского народа, который они, согласно мандату ООН, обязаны защищать. Однако в реальности происходит обратное. «Голубые каски» систематически становятся виновниками гибели людей и при этом остаются безнаказанными.

Нелегальный вывод национальных ресурсов

Примечательно, что только в 2021 году миссия ООН неоднократно попадала в центр политических и социальных скандалов.

К примеру, 9 марта произошло крупное ДТП с участием автомобиля миротворцев, что стало поводом для критики в адрес международной организации. Тогда «голубые каски» обвинили в незаконной добыче и похищении ценных природных ресурсов страны.

Пользователь Twitter под псевдонимом Bangui Newska выложил фото с места происшествия, на котором запечатлен перевернутый бронеавтомобиль миротворцев и разбросанные вокруг зеленые мешки, в них находился дорогостоящий минерал — кобальт.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

«Помимо бесполезного нахождения в Африке, вот что они умеют лучше всего — красть богатство страны. Здесь перевернулся бронетранспортер ООН. Внутри мешки с кобальтом», — говорится в публикации.

Связи ООН с боевиками

В начале марта экс-главарь конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) рассказал о связях подконтрольных бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе боевиков с «голубыми касками».

Тогда пользователь Facebook Julien Kouda опубликовал несколько видеозаписей с допросом полевого командира Адама Абаша. Последний подтвердил, что беглый политик пытался организовать госпереворот и привлекал наемников из соседних стран: Чада, Судана, Нигера и Нигерии.

Абаш также добавил, что активное участие в планируемом захвате страны принимали и сотрудники МИНУСКА. Миротворцы снабжали радикалов продовольствием, медикаментами и даже вооружением.

Еще одна из причин дестабилизации обстановки

В апреле ФАН сообщал, что многопрофильная комплексная миссия игнорирует поставленные перед ней задачи по защите населения Центральноафриканской Республики. Тогда же стало известно, что вместо помощи жителям «голубые каски» сотрудничают с боевиками: поставляют им продовольствие, медикаменты и даже запрещенное резолюцией Совбеза ООН вооружение.

Центральноафриканцы не раз становились свидетелями того, как сотрудники МИНУСКА оказывают помощь радикалам, а взамен получают золото и алмазы. Именно с этого момента общественные деятели начали обращаться к президенту Фостен-Арканжу Туадера с просьбой вывести контингент организации с территории страны.

Диалог с радикалами в обход властей ЦАР

В конце апреля стало известно, что руководство миссии ООН при поддержке Франции организовало в республике прямой диалог с командирами радикальной исламистской группировки в обход официальных властей.

Во время переговоров боевиков призвали сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Стоит напомнить, что президент выступает против заключения любых соглашений с вооруженными группировками.

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Действия представителей международной организации, которые самовольно обещали помиловать боевиков, продемонстрировали игнорирование всех международных норм. Другими словами, руководитель МИНУСКА Манкер Ндиай фактически пытался легитимировать бандформирования и принудить законные власти ЦАР забыть о попытке экс-президента Франсуа Бозизе устроить госпереворот накануне всеобщих выборов.

Агент влияния Франции

Глава МИНУСКА Манкер Ндиай заслуживает отдельного внимания. Представителя ООН обвиняют в работе на французское правительство, использующее миротворческую миссию в своих целях. К слову, чиновник также лоббировал проведение переговоров с боевиками, чем вызвал волну критики со стороны центральноафриканцев.

Ранее жители систематически выходили на демонстрации с требованием признать Ндиай персоной нон-грата и вывести из страны миротворческий контингент, игнорирующий задачи по защите населения. В социальных сетях люди требовали, чтобы представители ООН и Франции немедленно покинули их родину.

«Правительство ЦАР должно убрать французского посла из страны и закрыть посольство. Нужно выслать лжеца Ндиай и МИНУСКА. Нельзя идти на переговоры с Францией и ООН. Центральноафриканский народ имеет на это право. МИНУСКА, ООН и Франция должны уйти из республики!» — написал в Facebook житель ЦАР Нарцисс Домолома.

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Минирование дорог и жертвы среди мирного населения

Весной текущего года ФАН сообщал, что бангладешский миротворческий контингент ООН сотрудничает со скрывающимися в лесах недобитыми боевиками CPC. В частности, 5 мая поселение Аббу подверглось нападению радикалов. Однако внимание властей привлекла даже не сама атака, а поддержка, которую оказывали бандитам.

Согласно источникам, незадолго до инцидента в Лаби, в населенном пункте, расположенном в 45 километрах от Буара, были замечены бангладешские «голубые каски» на трех пикапах. Сотрудники МИНУСКА передавали бандформированию боеприпасы.

vk.com / МЧС53 Новгородская область

Контингент международной миссии подозревали в снабжении преступников минами бельгийского производства, которые устанавливались на дорогах, ведущих к золотым или алмазным приискам. После этого на таких маршрутах значительно участились случаи гибели мирного населения.

Цена жизни — 2 доллара

В конце мая автомобиль танзанийских миротворцев протаранил мотоциклетное такси, в результате чего погиб водитель двухколесного транспортного средства Селло Азоса. Пытаясь уладить ситуацию, сотрудники МИНУСКА предложили передать родителям погибшего 1000 франков (примерно 2 доллара. — Прим. ФАН) и продовольствие.

Естественно, такой подход привел центральноафриканцев в ярость, и они пригрозили танзанийцам подать заявление в полицию. После инцидента миротворцы уехали в неизвестном направлении, погрузив тело и мотоцикл в машину.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Позже стало известно, что сотрудники ООН попытались выдать убитого за члена преступной группировки. Озлобленные подобными действиями граждане ЦАР 27 мая вышли на массовый митинг к дверям штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Смертельное ДТП

В начале июля сотрудники Многопрофильной комплексной миссии ООН вновь стали причиной смертельного ДТП. Как сообщал ФАН, инцидент произошел в столице на улице Авеню де Франс, где сотрудники международной организации сбили двух водителей мотоциклетного такси. По словам очевидцев, жители ЦАР ехали в том же направлении, что и грузовик МИНУСКА.

Пытаясь обогнать центральноафриканца, миротворцы не справились с управлением и наехали на местного жителя. В результате аварии погиб 16-летний подросток. Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель грузовика столкнулся еще с одним мотоциклистом, который тоже погиб.

Нападение на город Обо

Особое раздражение жителей африканской республики вызвал инцидент в Обо, произошедший 26 июля, когда около 100 вооруженных бандитов атаковали гражданских, попутно уничтожая все вокруг.

Тогда же погиб офицер центральноафриканской армии (FACA). Свидетели рассказали, что при нападении бойцы марокканского контингента МИНУСКА внезапно поддержали боевиков и начали расстреливать мирное население.

un.org / Marco Dormino / UN Photo

Происходящее увидел лейтенант правительственных сил. Он тут же начал прикрывать убегающих жителей, за что получил несколько огнестрельных ранений от миротворцев. Мужчина скончался на месте. Убив офицера, «голубые каски» попытались скрыть следы преступления и переодели погибшего в гражданскую одежду.

Однако его опознали сослуживцы. В правительстве уверены, что марокканцы вступили в сговор с нападавшими для получения прибыли от разграбления города. Смерть солдата FACA от рук тех, кто должен был принести мир и спокойствие в страну не на шутку возмутила жителей республики, и они выступили с требованием вывода миротворцев.

Жители Обо пообещали, что сами будут бороться с членами миссии МИНУСКА, если власти не смогут повлиять на ситуацию.

Сговор с боевиками 3R

В первых числах августа сотрудников миссии ООН заметили вместе с членами незаконного вооруженного формирования 3R. Инцидент произошел в городе Манн на северо-западе республики. Как рассказали жители населенного пункта, между некоторыми представителями военного контингента ООН и оппозицией существует тесная связь.

К примеру, среди нападавших было три члена бангладешского контингента МИНУСКА, что вызвало народные волнения. Чтобы не допустить проникновения миротворцев в город, 3 августа они забаррикадировали дорогу.

Пути решения проблемы

Миссия ООН в ЦАР продемонстрировала полную некомпетентность и нежелание хоть как-то решать проблемы с безопасностью в стране. По этой причине власти республики обратились за помощью к российским инструкторам, которые за короткий срок смогли значительно повысить боеготовность FACA. Это позволило правительственным войскам обеспечить безопасность на выборах, пресечь наступление на столицу и разбить основные силы CPC.

На данный момент территории республики контролируют легитимные власти. Однако растущее влияние Москвы в Африке не устраивает коллективный Запад. Именно это является причиной спекуляций на теме помощи России в ЦАР и решения Совбеза ООН о продлении оружейного эмбарго, что также вызвало недовольство местных жителей.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Население страны считает ограничения необоснованной мерой, которая угрожает национальной безопасности. Более того, итоги заседания международной организации раскритиковало правительство республики. Президент Фостен-Арканж Туадера неоднократно объяснял, что санкции не позволяют обеспечить бойцов FACA необходимым снаряжением для противостояния оставшимся формированиям радикалов.

По мнению центральноафриканских политиков и общественных деятелей, список злодеяний представителей МИНУСКА будет только пополняться. По этой причине официальные власти должны сделать все возможное для скорейшего вывода «голубых касок» из республики. Немаловажной деталью является и то, что мы перечислили лишь те преступления сотрудников ООН, которые получили огласку. Сколько еще скелетов в шкафу миротворцев — остается только гадать.