Весь год мы ждем наступления лета, чтобы порадоваться солнечным денькам, а особо нетерпеливые прямо посреди холодной зимы покупают билеты в лето и отправляются в жаркие страны, чтобы сполна насладиться теплом и загореть на зависть бледным соотечественникам. Человеку, который в течение девяти месяцев в году практически не видит солнца, бывает трудно держать себя в руках и прятаться от его лучей в тени навеса, как требуют правила техники безопасности. Да и воздерживаться от посещения пляжа в дневное время порой становится непосильной задачей, ведь не для того мы летим за тридевять земель, чтобы терять драгоценное время в номере.

Увы, такое легкомыслие нередко заканчивается неприятностями в виде солнечных ожогов на лице, спине и прочих частях тела. Обгоревшая кожа доставляет сильный дискомфорт и здорово портит отпуск. Как предотвратить обгорание? Что делать, если все-таки сгорел на солнце? Что можно и чего нельзя делать при солнечном ожоге? Как и чем лечить поврежденную кожу? Ответы на эти и другие вопросы — в материале ФАН.

Солнечный ожог: причины и факторы риска

Наверное, даже самым осторожным и бдительным из нас хоть раз да приходилось в той или иной мере сталкиваться с проблемой обгоревшего носа или плеч.

Солнечный ожог является воспалительной реакцией кожных покровов на чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Пигмент меланин, призванный защищать нас от солнца, оказывается не способен справиться с возложенной на него ответственной миссией, и вместо красивого ровного загара появляется краснота, болезненная отечность, а порой и волдыри. Главной причиной всех этих неприятностей является неумеренное пребывание на открытом солнце.

Кроме того, существует ряд факторов, повышающих риск получения солнечных ожогов вместо шоколадного оттенка кожи.

Генетическая предрасположенность

Способность загорать, а не «сгорать» на солнце зависит в том числе от фототипа человека. Всего их выделяют шесть:

— кельтский;

— арийский;

— среднеевропейский;

— средиземноморский;

— индонезийский;

— африканский.

Чем светлее волосы и кожа, тем выше вероятность получить ожог. Наибольшую опасность ультрафиолет представляет для представителей первых двух групп — они должны максимально оберегать себя от воздействия солнечных лучей. Чтобы сильно обгореть, таким людям достаточно буквально 15 минут провести на открытом солнце.

Пренебрежение правилами безопасности

Дерматологи и онкологи всего мира предупреждают об опасности ультрафиолетового излучения. Солнце вызывает преждевременное старение кожи, появление пигментных пятен, сухость и шелушение. Однако косметические дефекты — еще не самое страшное, как и солнечные ожоги, которые хоть и неприятны, но довольно быстро и чаще всего бесследно проходят. Главное — у любителей загара многократно повышается риск возникновения меланомы — одной из самых агрессивных форм рака. Несмотря на все это, отпускники продолжают игнорировать правила безопасности, а ведь они элементарны:

— не находиться на открытом солнце с 11:00 до 16:00;

— пользоваться солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты, обновляя слой после каждого купания;

— прикрывать наиболее уязвимые участки свободной одеждой из тонких натуральных тканей;

— носить солнечные очки и головные уборы с козырьками или широкими полями.

Отдых в жарких странах и южных регионах страны

Никто не призывает безвылазно проводить отпуск в средней полосе на грядках. Путешествия — это всегда не только возможность насладиться теплом, но и новые впечатления, знакомства и вкусная еда. Отказывать себе в этих удовольствиях не хочется и не нужно. Главное — соблюдать технику безопасности при нахождении на солнце и загорать с умом.

Злоупотребление алкоголем

Спиртные напитки сами по себе оказывают чрезмерную нагрузку на организм, а в сочетании с солнцем и жарой негативные последствия от их употребления удваиваются. Кроме того, алкоголь усыпляет бдительность и увеличивает риск забыть про осторожность и обгореть.

Индивидуальная непереносимость

Людям с особо чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям на солнце, рекомендуется максимально избегать контактов с его лучами, поскольку после солнечного ожога кожа у них не только болит, но и чешется, а на поверхности появляется сыпь, напоминающая крапивницу. Почему это происходит? Все дело в гистамине, который поступает в кровь вследствие воздействия ультрафиолета. В итоге вместо красивого загара человек получает аллергическую реакцию со всеми последствиями.

Прием фототоксичных лекарств

Не все об этом знают, но, как оказывается, некоторые препараты имеют свойство повышать чувствительность кожных покровов к воздействию вредного ультрафиолетового излучения. Среди них — некоторые антибиотики широкого спектра действия, противомикробные и сердечные препараты, лекарства от диабета и оральные контрацептивы. Более подробную информацию на этот счет можно получить у лечащего врача. Кроме того, сведения о фототоксичности средства обычно есть в инструкции по применению.

Мокрая кожа

Капли воды, подобно линзе, притягивают солнечные лучи, увеличивая риск получения солнечного ожога, поэтому после купания рекомендуется насухо вытереть кожу полотенцем и повторно нанести слой солнцезащитного крема, даже если на упаковке есть пометка о его водостойкости.

Пасмурная погода

Это может показаться странным, но видимое отсутствие солнца не гарантирует безопасность коже. Скорее наоборот, когда оно закрыто облаками, нам кажется, что опасности нет, мы расслабляемся и выходим из-под навесов и зонтиков. На самом деле облачность для ультрафиолета — не преграда, поэтому в пасмурные дни необходимо соблюдать все те же меры предосторожности, что и в солнечные.

Федеральное агентство новостей /

Степени и симптомы солнечного ожога

Солнечный ожог как сильное покраснение, которое может сопровождаться отеками и даже появлением волдырей, наполненных жидкостью. Выраженность симптоматики зависит от того, насколько сильно пострадала кожа.

Выделяют две степени солнечных ожогов:

I степень характеризуется следующими симптомами:

— покраснение;

— небольшой отек;

— дискомфорт, проявляющийся ощущением стянутости;

— не очень сильная боль;

— зуд.

Как правило, перечисленные признаки проявляются примерно через три-четыре часа после чрезмерного воздействия солнечных лучей. Проходит ожог I степени в течение четырех–девяти дней. На стадии выздоровления может наблюдаться шелушение: так кожа избавляется от омертвевших частичек. Ни в коем случае не пытайтесь ускорить процесс, отрывая чешуйки!

II степень наступает, когда повреждения затронули не только эпидермис, но и дерму. В таком случае у пострадавшего наблюдаются такие проявления, как:

— сильное покраснение и отек;

— выраженный болевой синдром — до пораженного участка практически невозможно дотронуться;

— волдыри;

— нездоровый блеск;

— озноб;

— повышение температуры;

— общее недомогание.

Состояние при второй степени солнечного ожога бывает схоже с тепловым ударом, поскольку человек может ощущать головные боли, тошноту, слабость. Эти два недуга часто идут рука об руку, поэтому, если после длительного пребывания на пляже вы почувствовали себя плохо, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.

Немалую роль играет и площадь поражения. Например, если у вас сильно сгорели плечи, вы все равно будете чувствовать себя лучше, нежели если даже в незначительной степени пострадали полностью спина и ноги. Все дело в количестве продуктов распада, которые неминуемо попадают в организм в процессе отмирания клеток.

Выздоровление после ожога второй степени в некоторых случаях занимает до нескольких недель.

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Что делать после солнечного ожога: первая помощь

Расплата за чрезмерное увлечение солнечными ваннами наступает быстро и бывает весьма суровой. Чтобы минимизировать неприятные последствия и ускорить процесс выздоровления, лечение необходимо начать как можно оперативнее.

Первая помощь при солнечных ожогах включает следующие мероприятия:

Шаг 1. Уйти в тень. Спрятаться от солнца — это первое, что нужно сделать, если почувствовали, что начинаете сгорать. Лучше всего переместиться в прохладное помещение, но в крайнем случае подойдет и просто тенистое место. Важно: все последующие дни, пока не заживет ожог, находиться на открытом солнце запрещается! Пораженной коже нужно время, чтобы восстановиться, и подвергать ее новым испытаниям ультрафиолетом совсем ни к чему.

Шаг 2. Сделать холодный компресс или принять прохладный душ. Вода комфортной температуры (не ледяная и не горячая!) поможет успокоить боль и хотя бы на время снимет зуд. Компрессы нужно менять по мере согревания. После душа кожу следует осторожно промокнуть полотенцем и легкими движениями нанести увлажняющий крем. Хорошо, если он будет содержать в составе витамины А, Е и экстракт алоэ. Отличное народное средство — ванна с овсяной мукой. Для ее приготовления необходимо перемолоть стакан овсяных хлопьев, добавить получившуюся пудру в воду и хорошо размешать. Длительность процедуры — примерно 20 минут.

Шаг 3. Нанести на кожу аптечное или домашнее средство от солнечных ожогов с обезболивающим эффектом.

Шаг 4. При необходимости принять жаропонижающее. Если из-за ожога поднялась температура и беспокоят сильные боли, не возбраняется выпить одно из средств на основе парацетамола или ибупрофена.

Шаг 5. Пить больше чистой воды без газа. Не менее двух литров в сутки. Это поможет избежать обезвоживания и в целом улучшит самочувствие.

Шаг 6. Обратиться к врачу, если чувствуете себя плохо. Если покраснение кожи сопровождается сильной болью, появлением волдырей, головокружениями, тошнотой, головными болями, лучше не рисковать и проконсультироваться со специалистом, который предложит дальнейшую тактику лечения, а при необходимости положит в стационар.

Что категорически нельзя делать при солнечном ожоге?

Выходить на открытое солнце. Берегите обожженную кожу от попадания прямых солнечных лучей вплоть до окончательного выздоровления. На пляже находитесь только в тени, пользуйтесь солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты и носите свободную одежду из натуральных тканей, закрывающую поврежденные участки. На время воздержитесь от сильно облегающих фигуру вещей и синтетики.

Мазать ожог спиртом, маслом, животными жирами и вазелином. Они не только не помогут вылечить ожог, но наоборот усугубят ситуацию. Спирт сильно сушит кожу, а жиры закупоривают поры.

Удалять шелушения. По прошествии нескольких дней кожа начнет шелушиться. Многие пытаются ускорить процесс и сдирают неприглядные чешуйки. Делать это ни в коем случае не рекомендуется, если не хотите повредить новый нежный слой кожи и занести инфекцию. По этой же причине не стоит в этот период использовать скрабы и жесткие мочалки.

Пользоваться мылом. Щелочные средства сушат и без того обезвоженную кожу.

Прокалывать волдыри. Пожалуй, это главное «нельзя» после солнечного ожога. Проколотый пузырь — открытые ворота для попадания в организм всякой заразы. Кроме того, на его месте образуется раневая поверхность, которая сильно болит даже от контакта с воздухом, не говоря уже о соленой морской воде или ткани. Миссия наполненной жидкостью оболочки — защита более глубоких слоев кожи, поэтому не нужно пытаться избавиться от нее самостоятельно. Наберитесь терпения и дождитесь, пока волдырь пройдет сам. Как правило, это занимает от четырех до пяти дней после появления папул.

Находиться у воды в запрещенные часы. Многие отдыхающие задаются вполне логичным вопросом, можно ли купаться при солнечном ожоге. Действительно, тратить три, четыре, а то и пять дней законного отпуска и не плавать — это непозволительная роскошь. Прямого запрета на купание нет. Скорее наоборот, прохладная вода способна облегчить боль и на время снять зуд и другие неприятные ощущения, неизбежные при обгорании на солнце. Главное — не купаться в промежутке с 11:00 до 16:00. В эти часы солнечные лучи особенно агрессивны, а капли воды на коже будут действовать подобно маленьким линзам, усиливая вредное воздействие ультрафиолета.

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Лечим так, чтобы не покалечить: какие средства использовать при солнечном ожоге

Обожженную солнцем кожу нужно обязательно успокоить и увлажнить, чтобы снизить уровень дискомфорта, улучшить общее самочувствие и ускорить процесс регенерации клеток. Тут есть два пути:

Отправиться в аптеку и приобрести готовое фармацевтическое средство против солнечных ожогов. Самые популярные содержат в составе декспантенол, который давно доказал свою эффективность и активно используется для заживления ран и ожогов различного происхождения. Выпускаются такие продукты в самых разных формах: в виде спреев, мазей, гелей и кремов, в том числе детских, которые можно использовать для лечения солнечных ожогов у малышей, начиная с грудного возраста.

Такие косметические продукты обязательно должны быть в аптечке каждого отпускника, поскольку создаются они специально для борьбы с последствиями чрезмерного пребывания на солнце, легко наносятся, не оставляют следов на одежде, обладают выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом и не закупоривают поры.

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Приготовить средство против солнечных ожогов самостоятельно. Абсолютным хитом среди «бабушкиных» рецептов являются молочные продукты. Мазать раскрасневшиеся плечи и спины сметаной и кефиром давно стало традицией. Стоит отметить, что этот метод народной медицины действительно работает. Кисломолочные компрессы облегчают боль и приятно охлаждают кожу, однако дерматологи предупреждают, что это является идеальной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов и может стать причиной инфицирования.

Помимо молочной продукции при солнечных ожогах хорошо помогают огурцы, алоэ, овсянка, сырой картофель и зеленый чай.

Солнечные ожоги достаточно легко поддаются лечению и, как правило, без следа проходят через несколько дней при правильном подходе. Тем не менее дерматологи и онкологи настоятельно рекомендуют предпочесть шоколадному загару аристократичную бледность, сократить время пребывания на солнце до минимума и не забывать про солнцезащитные кремы.