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Франция намерена сотрудничать с Европой, Россией и США по Афганистану
Политика
Франция намерена сотрудничать с Европой, Россией и США по Афганистану
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 16 августа. Мировым лидерам необходимо объединиться для урегулирования ситуации в Афганистане. С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Республика не должна стать террористическим очагом, каким она являлась раньше. Нормализация ситуации в Афганистане должна приходить при содействии Совета Безопасности ООН, подчеркнул французский лидер.

Париж и Лондон в скором времени выдвинут совместный план действий. Переговоры по этому вопросы прошли с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, добавил Макрон.

Тем временем в Пентагоне заявили, что намерены отправить в Афганистан еще тысячу военнослужащих. Они должны будут обеспечить безопасность при эвакуации персонала США из страны.

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афганистан франция урегулирование
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