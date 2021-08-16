Франция намерена сотрудничать с Европой, Россией и США по Афганистану

Париж, 16 августа. Мировым лидерам необходимо объединиться для урегулирования ситуации в Афганистане. С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Республика не должна стать террористическим очагом, каким она являлась раньше. Нормализация ситуации в Афганистане должна приходить при содействии Совета Безопасности ООН, подчеркнул французский лидер.

Париж и Лондон в скором времени выдвинут совместный план действий. Переговоры по этому вопросы прошли с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, добавил Макрон.

Тем временем в Пентагоне заявили, что намерены отправить в Афганистан еще тысячу военнослужащих. Они должны будут обеспечить безопасность при эвакуации персонала США из страны.