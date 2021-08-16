Информация о взрыве на заводе в Екатеринбурге не подтвердилась

Екатеринбург, 16 августа. Сведения о взрыве на территории Елизаветинского опытного завода в Екатеринбурге оказались ложными. В действительности в промзоне что-то жгут.

Сотрудники завода что-то сжигают, спасателей регионального управления МЧС на территорию не пускают. Источник не уточнил, что именно жгут в промышленной зоне, однако о пожаре речь не идет.

Информация о возможном взрыве на Елизаветинском опытном заводе поступила вечером понедельника. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.