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Информация о взрыве на заводе в Екатеринбурге не подтвердилась

  /   Обновлено: 16 августа 2021 21:24
Происшествия
Информация о взрыве на заводе в Екатеринбурге не подтвердилась
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Екатеринбург, 16 августа. Сведения о взрыве на территории Елизаветинского опытного завода в Екатеринбурге оказались ложными. В действительности в промзоне что-то жгут.

Сотрудники завода что-то сжигают, спасателей регионального управления МЧС на территорию не пускают. Источник не уточнил, что именно жгут в промышленной зоне, однако о пожаре речь не идет.

Информация о возможном взрыве на Елизаветинском опытном заводе поступила вечером понедельника. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.

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