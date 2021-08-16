Национальный план противодействия коррупции одобрили в Кремле

Москва, 16 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Национальный план по противодействию коррупции. Стратегия рассчитана на 2021 — 2024 годы.

Согласно документу, руководители органов государственной власти должны выполнять комплекс мероприятий, которые прописаны в плане. Принятый указ предписывает повысить эффективность мер по разрешению конфликтов интересов и модернизацию проверочных мероприятий.

Путин ранее издал распоряжение, согласно которому получение гражданства РФ становится проще. Документ обретает законную силу со дня его публикации в официальных источниках.