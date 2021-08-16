Запуск гидроэлектростанции «Боали-2» улучшит качество жизни населения ЦАР

Банги, 16 августа. Восстановление ГЭС «Боали-2» профинансировал Африканский банк развития. Благодаря модернизации, мощность станции поднялась до 50 МВт. Также открытие объекта положило начало проекту по объединению сетей Демократической Республики Конго и ЦАР.

Президент Фостен-Арканж Туадера прикладывает максимальные усилия для устранения дефицита электроэнергии в республике. Ранее политик анонсировал строительство полей с солнечными батареями.

«Мы давно испытываем трудности с производством энергии. <…> В течение долгих лет мы не думали об увеличении производства. В нашем распоряжении имелось всего 18 мегаватт. Но сейчас это критически необходимо», — отметил глава государства.

Фотоэлектрические станции «Данзи» и «Сакаи», размещенные в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко запустят в начале 2022 года.

Ранее Туандера выступил с праздничным обращением по случаю Дня независимости ЦАР. Он рассказал о ключевых направлениях развития республики. По его словам, в ближайшие годы необходимо сконцентрироваться на построении инклюзивного общества, создании прозрачной экономики и социального благополучия граждан.