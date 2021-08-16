«Сочи» набрал девять очков в последних трех матчах РПЛ

Сочи, 16 августа. Футболисты «Сочи» обыграли «Химки» в четвертом туре РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:0.

За три последних матча футбольный клуб «Сочи» заработал девять очков. В турнирной таблице команда занимает третье место.

Поединок прошел на сочинском стадионе «Фишт». Счет был открыт на 17-й минуте первого тайма. Отличился Максим Барсов. Во втором тайме дубль оформил Ивелин Попов. Футболист пробил точно в створ ворот подмосковной команды на 54-й и 75-й минутах.

За четыре тура «Сочи» потерял очки только в первом матче. Тогда команда проиграла «Нижнему Новгороду».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ петербургский «Зенит». В четвертом туре команда Сергея Семака сыграла вничью с московским «Локомотивом».