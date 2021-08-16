Полиция задержала грузинского паралимпийца, покалечившего охранника отеля в Токио

Токио, 16 августа. Полиция Японии задержала члена сборной Грузии по дзюдо. Он должен был выступить на Паралимпийских играх в Токио, но стал фигурантом дела о нападении на работника отеля.

Инцидент произошел на территории отеля в Токио, где сборная Грузии сидела на карантине после обнаружения у одного из членов команды коронавирусной инфекции.

Охранник гостиницы сделал замечание нескольким спортсменам, которые распивали алкоголь и шумели в фойе. Обладатель золотой медали на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 34-летний Звиад Гогочури, толкнул сотрудника гостиницы так, что он попал в больницу с переломом ребер. Происшествие стало причиной снятия спортсмена с соревнований, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

Россия готовит несколько заявок на проведение Олимпийских игр в 2036 году.