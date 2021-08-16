Пьяный пенсионер разбил 21 автомобиль на красноярской парковке

Красноярск, 16 августа. Пожилой житель Красноярска разбил несколько десятков припаркованных машин минувшей ночью. Повреждения автомобилям пенсионер нанес куском асфальта.

Очевидцы пояснили, что во время дебоша мужчина выражал недовольство финансовым благополучием владельцев автомобилей. Он кричал: «Богатые, понабрали машин».

В ходе беседы с правоохранителями в отделении полиции он не смог назвать причину своего агрессивного поведения. Алкоголь настолько спутал сознание красноярца, что он затруднился назвать число испорченных им машин, однако не стал отрицать свою вину в случившемся.

Жуткое ДТП с летальным исходом произошло в Красноярске несколько дней назад. Участниками аварии стали две иномарки, погибли два человека и еще трое пострадали.