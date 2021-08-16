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МакSим показала первое домашнее фото после выписки из больницы

  /   Обновлено: 16 августа 2021 21:04
Шоу-бизнес
МакSим показала первое домашнее фото после выписки из больницы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 16 августа. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) впервые опубликовала снимок, который она сделала дома после выписки из больницы.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» выложила домашнее фото в Instagram Stories. Она продемонстрировала букет, присланный ей Дмитрием Борисовым, и поблагодарила ведущего «Пусть говорят» за цветы. На снимке можно увидеть ноги МакSим, которые выглядят заметно похудевшими после тяжелой болезни.

Выписавшаяся из больницы артистка получила цветы от многих коллег. Например, ей прислала букет команда соцсети «ВКонтакте». Карточку на цветах подписал директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group Константин Сидорков.

«Дорогая Марина! Вся команда «ВКонтакте» желает тебе скорейшего выздоровления! Мы тебя любим», — говорится в тексте.

МакSим попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации звезду ввели в искусственную кому, в которой она в итоге пробыла более 1,5 месяца. Певице предстоит длительный период восстановления после столь тяжелой болезни.

Исполнительница еще нескоро сможет снова петь и выступать. Отоларинголог-фониатр Галина Улезько ранее оценила шансы на возвращение голоса Максимовой.

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