Воспитание чиновников: как прошла приемная комиссия в РАНХиГС Санкт-Петербурга

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в систему образования страны. И речь не только об онлайн-обучении, но и о системе приема выпускников в вузы. Теперь отменен второй поток поступлений, а перегруженные сайты вузов привели к тому, что многие абитуриенты не смогли поступить куда хотели, хотя и проходили по количеству баллов.

Можно ли воспитать добросовестного чиновника? Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов? ЕГЭ помогает или усложняет жизнь выпускникам? Как в целом прошла приемная кампания рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Шамахов.

По словам гостя пресс-центра, сегодня наблюдается значительное увеличение количества желающих поступить в президентский вуз — прирост составляет уже 30%. Однако стать абитуриентом академии суждено далеко не каждому.

«У нас высокий потолок и конкурс. На платное образование конкурс составляет восемь человек на место. Бюджетных не очень много — 245–340 на очном отделении», — говорит Шамахов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на незначительный процент бюджетных мест, по словам директора РАНХиГС Санкт-Петербурга, на образовательном рынке наблюдается жесткая конкуренция, а приемная кампания сравнится разве что с реальной предвыборной гонкой.

«Конкурируем за один контингент, причем выпускников в Санкт-Петербурге меньше, чем бюджетных мест в городе. Утилитарно это конкуренция — к кому придут на бюджет, но еще важнее — к кому на платное», — отмечает спикер.

Период выпускных экзаменов у большинства учеников ассоциируется с серьезным стрессом. Да и сама процедура приема экзаменов вызывает много споров. Кто-то порицает ЕГЭ, а кто-то выступает за единое тестирование.

По мнению Владимира Шамахова, базовый подход в ЕГЭ правильный. Но должна быть более содержательная смысловая нагрузка. По словам директора вуза, движение в эту сторону уже идет. Однако главной проблемой ЕГЭ сегодня остается стресс школьников в период подготовки из-за невозможности пересдачи.

«У нас это (пересдача. — Прим. ФАН) возможно только на следующий год, а чем заниматься целый год? Нужно работать, нанимать репетиторов, чтобы готовиться к новой сдаче. Есть аналоги в других странах, но там ЕГЭ сделано так, что абитуриент может пересдавать ЕГЭ через неделю или две, то есть учитывается лучшая оценка», — отмечает Шамахов.

ЕГЭ в жизни выпускника не единственная проблема. Уже до экзаменов важно понимать, в каком вузе или по какой специальности продолжить обучение. По словам гостя пресс-центра, сейчас самой популярной специальностью является менеджмент, на втором месте — экономика. Стремительно растет интерес школьников к информатике, медицине и инженерному делу. А вот педагогика, реклама и журналистика за последние два года сдали в позициях.

РАНХиГС Санкт-Петербурга выпускает истинных управленцев. По словам директора вуза, чиновники — это винтики и от них зависит отношение граждан к государству.

«Граждане не оценивают государство как большой механизм, они реагируют на конкретного человека по тому, как он старается им помочь. Все это задает вся модель государственного управления. Сегодня она у нас не очень хорошо работает, потому что чиновники заточены на то, чтобы не гражданину помочь, а понравиться начальнику, так устроена модель», — отмечает спикер.

В заключение он добавил, что сейчас в стенах президентской академии готовят хороших специалистов, главной чертой которых является гуманность.