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Суд Уганды отменил закон о запрете порнографии
Африка
Суд Уганды отменил закон о запрете порнографии
pixabay.com  /  Arek Socha

Кампала, 16 августа. Уганда много лет пыталась очистить национальное интернет-пространство от откровенного контента. В 2014 году государство ужесточило закон о борьбе с порнографией.

Под запретом оказались журналы, фильмы, музыкальные клипы, в которых демонстрировались «сексуально привлекательные части тела» и аморальное поведение. За изготовление, распространение и передачу подобных материалов нарушителям грозил тюремный срок до 10 лет.

Так, в 2015 году солиста группы Panadol Wa’basajja арестовали за песню Ansonsomola. Композицию сочли непристойной из-за упоминания «мужского сексуального мастерства». Однако дело не дошло до суда.

Через некоторое время власти приобрели специальное устройство для обнаружения контента с порнографическим содержанием. Оборудование обошлось в 300 млн угандийских шиллингов (около 5,8 млн рублей. — Прим. ФАН), но успеха не принесло. Граждане продолжили смотреть запрещенный контент с помощью VPN.

В конце концов закон о борьбе с порнографией отменили. Конституционный суд Уганды постановил, что материалы для взрослых не представляют вреда для общества.

Ранее глава Уганды Йовери Мусевени призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка.

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