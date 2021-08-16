Денежный подход «Талибана»: как боевики добились деморализации армии Афганистана

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США потратили более 1 трлн долларов на кампанию в Афганистане. На войне погибло свыше 2400 американцев. Сегодняшние кадры из аэропорта Кабула, переполненного отчаявшимися людьми, станут одними из самых позорных моментов политики Вашингтона. В Сети их уже назвали «вторым Сайгоном».

Вчера вечером история Афганистана вступила в новую эру. 350-тысячная правительственная армия, получившая финансирование со стороны США, потерпела фиаско боевикам радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), число которых в разы меньше, чем служащих официальных ВС.

Причинами тому стали коррупция в правительстве Кабула, необдуманные действия американской администрации и деморализация войск, вызванная многомесячными невыплатами зарплат.

Почему многие афганские военные сложили оружие перед боевиками «Талибана» и как радикальные исламисты обвели вокруг пальца США и их марионеточное правительство — разбиралась международная редакция ФАН.

After 20 yrs; over $2.2trillion US UK & NATO countries taxpayers money; over 120,000 innocent Afghani, 70,000 Pakistanis lives lost; several fake elections; insulting “do more” US injunctions to Pakistan, #Afghanistan goes from seeing The Back of #Taliban to The Taliban are Back pic.twitter.com/Hpzir6oDQJ — Javed Hassan (@javedhassan) August 15, 2021

Денежная дипломатия «Талибана»

Впечатляющий крах Вооруженных сил Афганистана, в результате которого боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу 15 августа, начался с серии небольших сделок, заключенных в деревнях между группировкой исламистов и некоторыми высокопоставленными чиновниками афганского правительства.

Договоренности, достигнутые в начале 2020 года, часто описывались официальными лицами как прекращение огня. Однако на самом деле лидеры талибов предлагали деньги в обмен на то, чтобы правительственные войска сдали свое оружие.

The Taliban has declared the war in Afghanistan over after its fighters swept into the capital, Kabul, and President Ashraf Ghani fled the country https://t.co/054jvysRdG



???? Follow this thread for the latest updates ⤵️ pic.twitter.com/MPPwIvR3kG — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2021

В течение следующих полутора лет встречи перешли на районный уровень, а затем быстро распространились на столицы провинций, кульминацией которых стала захватывающая дух серия переговоров о сдаче правительственных сил.

За чуть более недели талибы захватили большинство провинциальных центров и вошли в Кабул без сопротивления, заставив президента Ашрафа Гани сложить полномочия и бежать. Афганские силы безопасности в буквальном смысле «растаяли» в Кабуле и его окрестностях. К ночи полицейские контрольно-пропускные пункты были брошены, и радикальные исламисты свободно разгуливали по улицам.

This footage shows Taliban fighters inside Afghanistan's presidential palace.



The Afghan government collapsed after insurgents entered Kabul on Sunday. https://t.co/wIxCRE23aF pic.twitter.com/xq6t55v6eM — The New York Times (@nytimes) August 16, 2021

Темпы того, как «эффект талибского домино» охватил весь Афганистан, ошеломили многих американских чиновников и других иностранных наблюдателей, заставив правительство США резко ускорить процесс эвакуации своих сотрудников из посольства в Кабуле.

По-видимому, «Талибан» воспользовался неопределенностью, вызванной соглашением от февраля 2020 года между группировкой боевиков и Соединенными Штатами. Афганские вооруженные силы поняли, что после вывода контингента США они больше не смогут рассчитывать на американскую авиацию и другую важную поддержку на поле боя, и стали восприимчивы к подходам талибов.

«Некоторые просто хотели денег», — сообщил изданию The Washington Post офицер афганского спецназа о тех, кто первым согласился встретиться с талибами.

Федеральное агентство новостей /

В то же время, по словам военнослужащего, другие сотрудники правительственной армии рассматривали намерение Вашингтона полностью вывести свои силы как гарантию того, что радикальные исламисты вернутся к власти в Афганистане. Таким образом военные официального Кабула хотели обеспечить себе место на стороне победителей.

According to this report, Taliban bought out local Afghan army commanders. Where did the massive cash come from & how did U.S. intel miss info about its flows? ????https://t.co/DWn7jNuS7b — Husain Haqqani (@husainhaqqani) August 15, 2021

Отсутствие мотивации

Соглашение, подписанное в Дохе, деморализовало некоторые афганские силы, укрепило коррупционные порывы многих официальных чиновников и ослабило шаткую лояльность центральному правительству страны. Некоторые сотрудники полиции жаловались, что им не платили зарплату в течение шести месяцев или более.

«Они (большинство афганцев, поддерживающих правительство. — Прим. ред.) рассматривали этот документ как конец. В тот день, когда была подписана сделка, мы увидели изменения. Каждый просто заботился о себе. Это было похоже на то, что [Соединенные Штаты] оставили нас на произвол судьбы», — рассказал один из офицеров.

Американский чиновник и афганский военнослужащий на условиях анонимности заявили The Washington Post, что предложения о сдаче талибам постепенно набирали обороты в течение нескольких месяцев после мирных переговоров в Дохе. Затем, после того как президент Джо Байден объявил в апреле, что войска США выведут из Афганистана текущим летом, капитуляция стала близка как никогда.

#ICYMI: #Pakistani Writer Syed Akhtar Ali Shah Urges UN To Quash The U.S.-#Taliban Pact, Says: 'The UN Must Impose Restrictions [On Afghan Taliban] And Rescind The Doha Agreement' – Audio of report here https://t.co/vYPalwwKe0 #MEMRI pic.twitter.com/CxXg4NixaR — MEMRI (@MEMRIReports) August 15, 2021

По мере того как боевики ускоряли свое продвижение, контролируемые правительством районы все чаще сдавались без боя. Кундуз — первый ключевой город, захваченный радикальными исламистами. Многодневные встречи при посредничестве старейшин племен привели к соглашению о капитуляции, в результате которого последняя правительственная база была передана талибам.

Вскоре после этого переговоры в западной провинции Герат завершились отставкой губернатора, высших должностных лиц МВД и разведки, а также сотен военнослужащих. Сделка была заключена за одну ночь.

За последний месяц в южной провинции Гильменд наблюдалось массовое дезертирство. И когда боевики «Талибана» приблизились к юго-восточной провинции Газни, ее губернатор Дауд Логмани бежал под протекцией талибов только для того, чтобы быть арестованным афганским правительством на обратном пути в Кабул.

The ministry did not provide further details.



Pictures released after the fall of Ghazni to the Taliban show some Taliban fighters accompanying Laghmani as he leaves Ghazni. pic.twitter.com/krRLsGzuvX — Ariana News (@ArianaNews_) August 12, 2021

В борьбе афганских военных против талибов участвовало несколько способных и мотивированных элитных спецподразделений. Но их нередко отправляли для поддержки менее квалифицированных армейских и полицейских отрядов, которые зачастую складывали оружие под давлением радикальных исламистов.

Офицеры афганских сил специального назначения, дислоцированные в Кандагаре и охранявшие важный пограничный переход, рассказали, что их начальник заставил всех сложить оружие. Им приказали не делать ни единого выстрела, когда прибудут талибы.

Не желая сдаваться или сражаться в меньшинстве, члены подразделения сложили оружие, переоделись в гражданскую одежду и покинули свой пост. В беседе с журналистами The Washington Post офицеры отметили, что им стыдно за содеянное. Но в то же время они понимали, что, если не поступят так, власти Афганистана сами продадут их.

Never in the annals of American History has a President failed so miserably within the 1st 8 months of his administration. Inflation, border crisis with its corresponding COVID influx, dividing the races with CRT, allowing the defund the police. Now this:https://t.co/61eokTo74X — Herbert Clay (@HerbCClay) August 13, 2021

Отсутствие мотивации у военных правительственной армии во многом объясняется материальным вопросом. Несколько афганских полицейских, находившихся на передовой в Кандагаре до падения города, сообщили, что им не платили зарплату в течение 6–9 месяцев. После такого предложения талибов становились более заманчивыми.

В дни, предшествующие захвату Кандагара, потери в рядах полиции оказались все заметнее. По информации СМИ, радикальные исламисты предлагали сотрудникам сдаться и перейти на их сторону за 150 долларов.

Hundreds of Afghan forces surrender in Kunduz as Taliban consolidates hold on country’s north https://t.co/MN3CXJ9ObA — The Washington Post (@washingtonpost) August 11, 2021

Вина на совести США

Национальная армия и полицейские силы Афганистана, теоретически насчитывающие 350 000 человек, обученные и оснащенные за огромные деньги США и западных союзников, должны были стать мощным сдерживающим фактором для талибов. Это одна из причин, по которой президент Джо Байден, объявив в апреле о своем решении вывести все американские войска из Исламской Республики, выразил уверенность в способности афганских военных удерживать позиции.

Однако просчет Вашингтона оказался фатальным. Пресс-конференцию американского лидера, на которой он заявил 8 июля, что вероятность захвата «Талибаном» всей страны «крайне невелика», войдет в историю как один из крупнейших фиаско внешней политики Соединенных Штатов.

This may become the most infamous — and devastating — press conference ever held by an American President. pic.twitter.com/j4kKwyPDVm — BDW (@BryanDeanWright) August 15, 2021

После объявления о выводе военного контингента официальный Кабул, по сути, был обречен на провал. Дело в том, что афганская армия была сформирована в соответствии с тем, как действуют американцы. Вооруженные силы США в значительной степени полагаются на сочетание наземных операций с авиацией, используя самолеты для пополнения запасов на аванпостах, нанесения ударов по целям, перевозки раненых и сбора разведданных.

После решения о выводе войск американцы прекратили поддержку с воздуха, отозвав сотрудников, обслуживающих самолеты и вертолеты Афганистана. Это означало, что правительственные военные просто больше не могли действовать, не подвергая себя серьезному риску. То же самое произошло с южновьетнамской армией в 1970-х годах.

«Всегда существует тенденция использовать известную вам модель, которая становится вашей собственной моделью. Когда вы создаете такую армию, и она должна являться партнером с такой сложной силой, как американцы — вы не можете внезапно вывести американцев, потому что тогда они потеряют повседневную помощь, в которой нуждаются», — прокомментировал ситуацию генерал в отставке Даниэль Болджер, командовавший миссией коалиции США по подготовке афганских войск в 2011–2013 годах.

The Taliban used "peace talks" with the US to regroup for battle: "The Doha agreement bought the Taliban a one year reprieve. They were able to regroup, plan, strengthen their supply lines, have freedom of movement, without fear of American bombardment” https://t.co/EoZ1gpdHtx — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) August 14, 2021

Конечно, некорректно говорить о том, что только нынешняя администрация Байдена виновата в фиаско кампании США в Афганистане. Его предшественник Дональд Трамп также несет бремя ответственности за происходящее, недооценив возможности талибов.

Однако сейчас Байден прикрывается словами о том, что, выводя войска, он якобы выполняет обязательства бывшего президента. Но ведь нынешний лидер США мог бы изменить определенные нюансы. Вашингтон, например, не придерживался даты 1 мая как крайнего срока вывода войск, хотя изначально об этих временных рамках шла речь. С тем же успехом демократы могли бы легко привести примеры того, как талибы не выполнили свою часть соглашения, и сорвать сделку. Да и в целом мы знаем, как Штаты относятся к своим международным обязательствам.

Теперь Байден спешит вернуть войска в Афганистан, чтобы попытаться положить конец или, по крайней мере, смягчить последствия отчаянной эвакуации, в результате которой переводчики и другие афганцы, сотрудничавшие с Вашингтоном, остались не у дел.

Однако уже слишком поздно. Кампания оказалась провалена именно Байденом, а не Трампом. Марионеточное правительство пало, президент исламской республики бежал, а военным, включая даже тех, кто был готов сражаться, пришлось сложить оружие и капитулировать. К каким последствиям все это вскоре приведет для Афганистана — вопрос открытый.

1 Организация запрещена на территории РФ.