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Денежный подход «Талибана»: как боевики добились деморализации армии Афганистана
Ближний Восток
Денежный подход «Талибана»: как боевики добились деморализации армии Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  STR / Sayed Mominzadah / Xinhua

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

США потратили более 1 трлн долларов на кампанию в Афганистане. На войне погибло свыше 2400 американцев. Сегодняшние кадры из аэропорта Кабула, переполненного отчаявшимися людьми, станут одними из самых позорных моментов политики Вашингтона. В Сети их уже назвали «вторым Сайгоном».

Вчера вечером история Афганистана вступила в новую эру. 350-тысячная правительственная армия, получившая финансирование со стороны США, потерпела фиаско боевикам радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), число которых в разы меньше, чем служащих официальных ВС.

Причинами тому стали коррупция в правительстве Кабула, необдуманные действия американской администрации и деморализация войск, вызванная многомесячными невыплатами зарплат.

Почему многие афганские военные сложили оружие перед боевиками «Талибана» и как радикальные исламисты обвели вокруг пальца США и их марионеточное правительство — разбиралась международная редакция ФАН.

Денежная дипломатия «Талибана»

Впечатляющий крах Вооруженных сил Афганистана, в результате которого боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу 15 августа, начался с серии небольших сделок, заключенных в деревнях между группировкой исламистов и некоторыми высокопоставленными чиновниками афганского правительства.

Договоренности, достигнутые в начале 2020 года, часто описывались официальными лицами как прекращение огня. Однако на самом деле лидеры талибов предлагали деньги в обмен на то, чтобы правительственные войска сдали свое оружие.

В течение следующих полутора лет встречи перешли на районный уровень, а затем быстро распространились на столицы провинций, кульминацией которых стала захватывающая дух серия переговоров о сдаче правительственных сил.

За чуть более недели талибы захватили большинство провинциальных центров и вошли в Кабул без сопротивления, заставив президента Ашрафа Гани сложить полномочия и бежать. Афганские силы безопасности в буквальном смысле «растаяли» в Кабуле и его окрестностях. К ночи полицейские контрольно-пропускные пункты были брошены, и радикальные исламисты свободно разгуливали по улицам.

Темпы того, как «эффект талибского домино» охватил весь Афганистан, ошеломили многих американских чиновников и других иностранных наблюдателей, заставив правительство США резко ускорить процесс эвакуации своих сотрудников из посольства в Кабуле.

По-видимому, «Талибан» воспользовался неопределенностью, вызванной соглашением от февраля 2020 года между группировкой боевиков и Соединенными Штатами. Афганские вооруженные силы поняли, что после вывода контингента США они больше не смогут рассчитывать на американскую авиацию и другую важную поддержку на поле боя, и стали восприимчивы к подходам талибов.

«Некоторые просто хотели денег», — сообщил изданию The Washington Post офицер афганского спецназа о тех, кто первым согласился встретиться с талибами.

Денежный подход «Талибана»: как боевики добились деморализации армии Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

В то же время, по словам военнослужащего, другие сотрудники правительственной армии рассматривали намерение Вашингтона полностью вывести свои силы как гарантию того, что радикальные исламисты вернутся к власти в Афганистане. Таким образом военные официального Кабула хотели обеспечить себе место на стороне победителей.

Отсутствие мотивации

Соглашение, подписанное в Дохе, деморализовало некоторые афганские силы, укрепило коррупционные порывы многих официальных чиновников и ослабило шаткую лояльность центральному правительству страны. Некоторые сотрудники полиции жаловались, что им не платили зарплату в течение шести месяцев или более.

«Они (большинство афганцев, поддерживающих правительство. — Прим. ред.) рассматривали этот документ как конец. В тот день, когда была подписана сделка, мы увидели изменения. Каждый просто заботился о себе. Это было похоже на то, что [Соединенные Штаты] оставили нас на произвол судьбы», — рассказал один из офицеров.

Американский чиновник и афганский военнослужащий на условиях анонимности заявили The Washington Post, что предложения о сдаче талибам постепенно набирали обороты в течение нескольких месяцев после мирных переговоров в Дохе. Затем, после того как президент Джо Байден объявил в апреле, что войска США выведут из Афганистана текущим летом, капитуляция стала близка как никогда.

По мере того как боевики ускоряли свое продвижение, контролируемые правительством районы все чаще сдавались без боя. Кундуз — первый ключевой город, захваченный радикальными исламистами. Многодневные встречи при посредничестве старейшин племен привели к соглашению о капитуляции, в результате которого последняя правительственная база была передана талибам.

Вскоре после этого переговоры в западной провинции Герат завершились отставкой губернатора, высших должностных лиц МВД и разведки, а также сотен военнослужащих. Сделка была заключена за одну ночь.

За последний месяц в южной провинции Гильменд наблюдалось массовое дезертирство. И когда боевики «Талибана» приблизились к юго-восточной провинции Газни, ее губернатор Дауд Логмани бежал под протекцией талибов только для того, чтобы быть арестованным афганским правительством на обратном пути в Кабул.

В борьбе афганских военных против талибов участвовало несколько способных и мотивированных элитных спецподразделений. Но их нередко отправляли для поддержки менее квалифицированных армейских и полицейских отрядов, которые зачастую складывали оружие под давлением радикальных исламистов.

Офицеры афганских сил специального назначения, дислоцированные в Кандагаре и охранявшие важный пограничный переход, рассказали, что их начальник заставил всех сложить оружие. Им приказали не делать ни единого выстрела, когда прибудут талибы.

Не желая сдаваться или сражаться в меньшинстве, члены подразделения сложили оружие, переоделись в гражданскую одежду и покинули свой пост. В беседе с журналистами The Washington Post офицеры отметили, что им стыдно за содеянное. Но в то же время они понимали, что, если не поступят так, власти Афганистана сами продадут их.

Отсутствие мотивации у военных правительственной армии во многом объясняется материальным вопросом. Несколько афганских полицейских, находившихся на передовой в Кандагаре до падения города, сообщили, что им не платили зарплату в течение 6–9 месяцев. После такого предложения талибов становились более заманчивыми.

В дни, предшествующие захвату Кандагара, потери в рядах полиции оказались все заметнее. По информации СМИ, радикальные исламисты предлагали сотрудникам сдаться и перейти на их сторону за 150 долларов.

Вина на совести США

Национальная армия и полицейские силы Афганистана, теоретически насчитывающие 350 000 человек, обученные и оснащенные за огромные деньги США и западных союзников, должны были стать мощным сдерживающим фактором для талибов. Это одна из причин, по которой президент Джо Байден, объявив в апреле о своем решении вывести все американские войска из Исламской Республики, выразил уверенность в способности афганских военных удерживать позиции.

Однако просчет Вашингтона оказался фатальным. Пресс-конференцию американского лидера, на которой он заявил 8 июля, что вероятность захвата «Талибаном» всей страны «крайне невелика», войдет в историю как один из крупнейших фиаско внешней политики Соединенных Штатов.

После объявления о выводе военного контингента официальный Кабул, по сути, был обречен на провал. Дело в том, что афганская армия была сформирована в соответствии с тем, как действуют американцы. Вооруженные силы США в значительной степени полагаются на сочетание наземных операций с авиацией, используя самолеты для пополнения запасов на аванпостах, нанесения ударов по целям, перевозки раненых и сбора разведданных.

После решения о выводе войск американцы прекратили поддержку с воздуха, отозвав сотрудников, обслуживающих самолеты и вертолеты Афганистана. Это означало, что правительственные военные просто больше не могли действовать, не подвергая себя серьезному риску. То же самое произошло с южновьетнамской армией в 1970-х годах.

«Всегда существует тенденция использовать известную вам модель, которая становится вашей собственной моделью. Когда вы создаете такую армию, и она должна являться партнером с такой сложной силой, как американцы — вы не можете внезапно вывести американцев, потому что тогда они потеряют повседневную помощь, в которой нуждаются», — прокомментировал ситуацию генерал в отставке Даниэль Болджер, командовавший миссией коалиции США по подготовке афганских войск в 20112013 годах.

Конечно, некорректно говорить о том, что только нынешняя администрация Байдена виновата в фиаско кампании США в Афганистане. Его предшественник Дональд Трамп также несет бремя ответственности за происходящее, недооценив возможности талибов.

Однако сейчас Байден прикрывается словами о том, что, выводя войска, он якобы выполняет обязательства бывшего президента. Но ведь нынешний лидер США мог бы изменить определенные нюансы. Вашингтон, например, не придерживался даты 1 мая как крайнего срока вывода войск, хотя изначально об этих временных рамках шла речь. С тем же успехом демократы могли бы легко привести примеры того, как талибы не выполнили свою часть соглашения, и сорвать сделку. Да и в целом мы знаем, как Штаты относятся к своим международным обязательствам. 

Теперь Байден спешит вернуть войска в Афганистан, чтобы попытаться положить конец или, по крайней мере, смягчить последствия отчаянной эвакуации, в результате которой переводчики и другие афганцы, сотрудничавшие с Вашингтоном, остались не у дел.

Однако уже слишком поздно. Кампания оказалась провалена именно Байденом, а не Трампом. Марионеточное правительство пало, президент исламской республики бежал, а военным, включая даже тех, кто был готов сражаться, пришлось сложить оружие и капитулировать. К каким последствиям все это вскоре приведет для Афганистана — вопрос открытый.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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