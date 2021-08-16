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Жители Эфиопии пройдут военную подготовку для борьбы с сепаратистами
Африка
Жители Эфиопии пройдут военную подготовку для борьбы с сепаратистами
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 16 августа. Курсы базовой военной подготовки стартовали в городе Дэбрэ-Маркос (штат Амхара). Организацией образовательной программы занимались преподаватели и административный персонал местного университета.

«Мы продолжим учить, борясь за свободу нашего народа. Мы пойдем на передовую, чтобы обеспечить безопасность граждан Эфиопии», — заявили сотрудники учебного заведения.

Силы обороны Тыграя (TDF) уверенно действуют в рамках операции «Мать Тыграя», целью которой является возвращение региона к довоенным границам. Они заняли города Корэм, Аламата, Май Цэбри и Лалибела, а также вторглись в штаты Амхара и Афар. Мятежники не скрывают ликования и празднуют свою победу.

Вооруженный конфликт привел к многочисленным жертвам и гуманитарной катастрофе на севере Эфиопии. Около 70% населения Тыграя недоедает. По данным ООН, более 400 тысяч человек рискуют умереть от голода.

Однако из-за нехватки топлива и исправного транспорта до пострадавших не доходит и половина гуманитарных грузов. В связи с этим представители ООН призывают стороны конфликта прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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