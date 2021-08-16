Из сектора Газа был совершен обстрел Израиля впервые с майского перемирия

Тель-Авив, 16 августа. Впервые после майского обострения палестино-израильского конфликта с территории сектора Газа был совершен обстрел Израиля.

Сообщается, что израильские системы ПВО обнаружили пуск ракеты по южной части страны, после чего там сработали сирены воздушной тревоги. Снаряд был уничтожен в воздухе, не причинив никому ущерба.

ISRAEL-GAZA: PALESTINIAN MISSILE INTERECEPTED BY ISRAELI AIR DEFENSE MOMENTS AGO. pic.twitter.com/pTBn6CzJtV — Conflict Zones (@Conflict_Zones) August 16, 2021

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. Он произошел вскоре после перестрелки между израильскими спецслужбами и палестинцами в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, где военнослужащие проводили операцию по захвату одного из местных палестинских боевиков.

В мае этого года между Израилем и палестинским движением ХАМАС вспыхнул вооруженный конфликт, которой продолжался 11 дней. Его причиной стали попытки выселения палестинских семей в одном из городов Западного берега, а также жесткий разгон демонстраций в районе мечети Аль-Акса.

Конфликт окончился после подписания сторонами мирного соглашения при посредничестве Египта и США.

In first since war, some 1,000 merchants and 350 senior #Gaza business people can now obtain permits to enter #Israel through the Erez pedestrian crossing.



By @tovahlazaroff https://t.co/MpbdB5or9O — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 13, 2021

Впоследствии, несмотря на один случай запуска боевиками воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на израильскую территорию, Тель-Авив в несколько этапов осуществил смягчение санкций, ранее наложенных на сектор Газа.

В частности, была возобновлена работа пограничного пропускного пункта Керем Шалом для провоза грузов, расширен спектр разрешенных товаров, увеличена рыболовецкая зона у берегов автономии и открыт въезд в Израиль для 1350 палестинских предпринимателей. Руководство страны заявило, что эти шаги стали следствием постепенной стабилизации обстановки и ставят своей целью дальнейшую нормализацию отношений с автономией.

Однако сегодняшний запуск ракеты может поставить этот процесс под угрозу и привести к очередному ужесточению ограничений со стороны еврейского государства на автономию.