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Из сектора Газа был совершен обстрел Израиля впервые с майского перемирия
Ближний Восток
Из сектора Газа был совершен обстрел Израиля впервые с майского перемирия
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 16 августа. Впервые после майского обострения палестино-израильского конфликта с территории сектора Газа был совершен обстрел Израиля.

Сообщается, что израильские системы ПВО обнаружили пуск ракеты по южной части страны, после чего там сработали сирены воздушной тревоги. Снаряд был уничтожен в воздухе, не причинив никому ущерба.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. Он произошел вскоре после перестрелки между израильскими спецслужбами и палестинцами в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, где военнослужащие проводили операцию по захвату одного из местных палестинских боевиков.

В мае этого года между Израилем и палестинским движением ХАМАС вспыхнул вооруженный конфликт, которой продолжался 11 дней. Его причиной стали попытки выселения палестинских семей в одном из городов Западного берега, а также жесткий разгон демонстраций в районе мечети Аль-Акса.

Конфликт окончился после подписания сторонами мирного соглашения при посредничестве Египта и США.

Впоследствии, несмотря на один случай запуска боевиками воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на израильскую территорию, Тель-Авив в несколько этапов осуществил смягчение санкций, ранее наложенных на сектор Газа.

В частности, была возобновлена работа пограничного пропускного пункта Керем Шалом для провоза грузов, расширен спектр разрешенных товаров, увеличена рыболовецкая зона у берегов автономии и открыт въезд в Израиль для 1350 палестинских предпринимателей. Руководство страны заявило, что эти шаги стали следствием постепенной стабилизации обстановки и ставят своей целью дальнейшую нормализацию отношений с автономией.

Однако сегодняшний запуск ракеты может поставить этот процесс под угрозу и привести к очередному ужесточению ограничений со стороны еврейского государства на автономию.

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