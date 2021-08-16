Ливийцы обвинили премьер-министра и главу Президентского совета в растрате госбюджета

Триполи, 16 августа. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба и председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи потратили более двух миллионов динар на бронирование отелей во время официальных визитов в Италию. Об этом сообщает Libya al Hadath.

Редакция издания получила доступ к документам посольства североафриканского государства в Риме, которые утекли в Сеть. Среди них оказались распечатки расходов делегаций из Триполи.

Абд аль-Хамид Дабиба посетил Италию в сопровождении 43 высокопоставленных чиновников, включая личного заместителя Хусейна аль-Катрани и главу МИД Наджлу аль-Мангуш. Визит длился с 29 июня по 1 июля. За один день гости потратили на аренду гостиничных номеров 1,26 миллионов динар (20,4 млн рублей).

Другой пакет документов рассказывает о поездке председателя Президентского совета в Рим. С ним вместе путешествовал глава Службы общей разведки Ливии Хусейн аль-Аиб и еще 19 дипломатов. Они также провели несколько дней в европейской столице и потратили около 460 тысяч динаров (7,5 млн рублей).

Публикация распечаток вызвала недовольство среди граждан североафриканского государства, которые постоянно страдают от перебоев электричества и нехватки питьевой воды. Жители обвинили первых лиц переходного правительства в растрате государственных средств и нецелевом расходовании бюджета.