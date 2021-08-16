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Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:44
Общество
Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка
pixabay.com

Казань, 16 августа. Операцию по удалению 12-сантиметровой опухоли из груди ребенка провели специалисты Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

Обнаружить новообразование медикам удалось во время флюорографии. Отмечается, что оно мешало нормальной работе сердца и легких малыша. При этом жалоб со стороны ребенка не поступало.

Для удаления опухоли казанские хирурги провели операцию при помощи способа малоинвазивного видеоскопического вмешательства. Он дал возможность сделать минимум проколов на органах грудной клетки. Всего процедура заняла несколько часов. Сейчас маленький пациент уже выписан из стационара и хорошо себя чувствует. Заявляется, что в скором времени он сможет вернуться к привычному тему жизни.

Ранее стало известно, что алтайский центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования получил новую роботизированную технику. Благодаря ей медики начали проводить сложнейшие операции.

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