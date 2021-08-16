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Лесные пожары охватили несколько регионов Марокко
Африка
Лесные пожары охватили несколько регионов Марокко
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Рабат, 16 августа. Мощные пожары охватили несколько регионов Марокко. Один из самых сильных бушует на севере страны в провинции Шефшауэне.

Директор по водным ресурсам, лесам и борьбе с опустыниванием Рахид аль-Анзи рассказал, что огонь уничтожил около 200 гектаров сосен, пробковых дубов и других видов растений. Информация о жертвах пока не поступала.

Тушением пожаров занимаются спасатели, полицейские и королевские ВС. Для усиления подключены четыре самолета Canadair, предоставленные Канадой.

Два очага возгорания в районе населенных пунктов Загоре и Эрфуде на востоке страны удалось локализовать. Пешие группы успешно проливают опасные места и предотвращают возникновение новых.

С лесом Скана, расположенным между общинами Дардара и Танакуб в провинции Шефшауэн, дела обстоят намного хуже. Спасателям трудно сдерживать пожар из-за погодных условий и пересеченной горной местности. Температура воздуха в некоторых зонах достигает более 45 градусов.

Рахид аль-Анзи уточнил, что военные и полиция приложили все усилия, чтобы обезопасить близлежащие населенные пункты. Тем не менее специалисты до сих пор не установили причину природного катаклизма.

Аналитики ссылаются на засушливое лето и высокие температуры. Однако нашлись и те, кто не исключает человеческого фактора.

Лесные пожары стали глобальным явлением в результате частых волн жары во всем мире. Так, в Алжире огонь унес жизни нескольких десятков человек.

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