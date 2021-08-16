НАТО планирует разместить военную базу в Ливии

Триполи, 16 августа. НАТО намерено разместить военную базу в Ливии. Об этом сообщает издание «218» со ссылкой на дипломатические источники.

Ряд министров обороны Североатлантического альянса выступили с предложением построить опорный пункт на западе североафриканского государства недалеко от границы с Тунисом. Соответствующий запрос планируется направить в Триполи уже в сентябре.

Авторы инициативы таким образом намерены положить конец разногласиям между членами НАТО по поводу присутствия Турции, Италии и Франции на территории Ливии и в Средиземном море.

Дипломатический источник уточнил, что в ближайшее время состоится закрытое заседание министров обороны Североатлантического альянса, куда пригласят представителей Анкары и Рима. Встреча направлена на урегулирование всех споров.

На днях Турция развернула новый наблюдательный пункт недалеко от ливийско-тунисской границы. Как сообщают СМИ, мероприятие прошло в рамках усилий по поддержке запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1.

Анкара уже несколько лет перебрасывает наемников и боеприпасы в североафриканскую страну в нарушение оружейного эмбарго СБ ООН и международных договоренностей. В ноябре 2019 года президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о военном сотрудничестве с бывшим Правительством национального согласия. Ливийский парламент и ряд европейских стран не признали документ, однако это не остановило ввода турецких войск в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.