Просьба не беспокоить: Рааб и Псаки ушли в отпуск на фоне захвата талибами Кабула

Лондон, 16 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находился в отпуске за границей в то время, как боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили Кабул.

Глава МИД вернулся в Лондон из-за рубежа 15 августа и столкнулся с критикой со стороны парламентариев, которые обвинили дипломата в безучастности по вопросам ситуации в Афганистане за прошедшую неделю.

Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон 18 августа созовет парламент, находящийся сейчас на каникулах, для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий королевства.

Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что события в южноазитаском государстве — «крупнейшая внешнеполитическая катастрофа» со времен Суэцкого кризиса. В свою очередь, председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд посчитал происходящие унижением для Запада.

Just as the Suez Crisis symbolised the end of Britain’s global military ambitions, The fall of Kabul will force the same reflections upon America



It also highlights something else: The UK's inability to hold a separate line to the US | ✍️ @TomTugendhat https://t.co/kbQlDwQjwD — The Times (@thetimes) August 16, 2021

На этом фоне возникают вопросы о том, следовало Раабу ему отменить свой зарубежный отпуск до 15 августа и насколько сильно он вообще был вовлечен в события в Афганистане в критическую для страны неделю.

Высокопоставленный источник сообщил изданию The Telegraph, что на момент полудня 15 августа глава МИД королевства не разговаривал ни с одним из послов Великобритании в странах, окружающих Афганистан. Речь идет о Пакистане, Иране, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Источник также сообщил, что до воскресенья — дня, когда талибы вошли в Кабул — министр иностранных дел Соединенного королевства не контактировал с пакистанским коллегой.

Неясно, где именно Рааб был в отпуске. Его отпускное время не было обнародовано, и 15 августа МИД не сообщил о его местонахождении.

«Поразительно, что министр иностранных дел остался в отпуске, когда наша миссия в Афганистане развалилась. Ужасы, разворачивающиеся с каждой минутой, требуют пристального внимания сверху. Срочность связана как с эвакуацией британских граждан, так и с тем, что сейчас должно произойти с народом Афганистана. Тот факт, что министр иностранных дел не на месте, наглядно демонстрирует отсутствие целей в намерениях нашего правительства, которые мы собирались реализовать 20 лет назад», — возмутился бывший генсек НАТО, лорд Джордж Айла Макнилл Робертсон.

Dominic Raab was accused of being “missing in action” as it emerged he was abroad on holiday when the Afghanistan capital of Kabul fell to the Talibanhttps://t.co/bUs2loVC8p — The Telegraph (@Telegraph) August 16, 2021

Псаки вне зоны доступа

Аналогичная ситуация наблюдается и с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Журналисты канала Fox News попытались получить комментарий относительно ситуации в Афганистане. Вместо полноценного письма по электронной почте журналистам поступил автоматический ответ. В сообщении отмечалось, что политик будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Таким образом, вероятнее всего, Псаки также находится в отпуске в столь критичное время, предположили работники СМИ.

“Questions to Psaki's email from Fox News were returned with an automatic reply, stating that the voice of the White House would not be available for the next week.

"I will be out of the office from August 15th-August 22nd,"”



https://t.co/2wBtTxcTF5 — Benny (@bennyjohnson) August 16, 2021

На произвол судьбы

В октябре 2001 года началась военная операция США и их союзников, в первую очередь Великобритании, в Афганистане. Она проводилась в рамках операции «Несокрушимая свобода», запущенной в ответ на террористический акт 11 сентября в Нью-Йорке.

Основные задачей ввода военного контингента, по утверждению их руководства, — поиск и уничтожение боевиков движения «Талибан» и международной террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Некоторое время силы НАТО были успешными, и талибы потеряли власть. Однако радикалы не утратили боевой дух и перешли к партизанским действиям.

The Taliban now controls more of Afghanistan than it did before the US invaded in 2001… pic.twitter.com/pmRSeyYDFX — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 14, 2021

В конце 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами миссия НАТО в Исламской Республике была завершена. В феврале 2020-го Вашингтон подписал историческое соглашение с «Талибаном», которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

В августе нынешнего года министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал эту сделку «ошибочной» и «гнилой», отметив, что вывод контингента из южноазитского государства может повлечь за собой возвращение «Аль-Каиды».

«Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого», — сказал политик в интервью Sky News.

Terror group al Qaeda "will probably come back" in Afghanistan as the security situation continues to deteriorate, Defence Secretary Ben Wallace has told Sky News: https://t.co/nBwTOSLaGN — Alan McGuinness (@Alan_McGuinness) August 13, 2021

Так и произошло. 15 августа стало известно, что талибы захватили Кабул, а президент страны Ашраф Гани бежал из страны, бросив на произвол судьбы свою родину и народ. Кроме того, мировые СМИ сообщают, что в настоящие часы ситуация в аэропорту столицы критическая. Велика вероятность того, что западные страны успеют эвакуировать только своих граждан, а афганцы, сотрудничавшие с США и НАТО, останутся брошенными и забытыми.

На этом фоне молчание — не золото. Для западных политиков по расписанию отпуск. В недоумении как жители США и Британии, безуспешно отстаивавшие свои ценности в Исламской Республике два десятилетия, так и сами афганцы, которое повелись на «доброту» и «заботу» англосаксов.

1 Организация запрещена на территории РФ.