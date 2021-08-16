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Просьба не беспокоить: Рааб и Псаки ушли в отпуск на фоне захвата талибами Кабула
Ближний Восток
Просьба не беспокоить: Рааб и Псаки ушли в отпуск на фоне захвата талибами Кабула
wikipedia.org  /  White House/Richard Townshend

Лондон, 16 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находился в отпуске за границей в то время, как боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили Кабул.

Глава МИД вернулся в Лондон из-за рубежа 15 августа и столкнулся с критикой со стороны парламентариев, которые обвинили дипломата в безучастности по вопросам ситуации в Афганистане за прошедшую неделю.

Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон 18 августа созовет парламент, находящийся сейчас на каникулах, для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий королевства.

Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что события в южноазитаском государстве — «крупнейшая внешнеполитическая катастрофа» со времен Суэцкого кризиса. В свою очередь, председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд посчитал происходящие унижением для Запада.

На этом фоне возникают вопросы о том, следовало Раабу ему отменить свой зарубежный отпуск до 15 августа и насколько сильно он вообще был вовлечен в события в Афганистане в критическую для страны неделю.

Высокопоставленный источник сообщил изданию The Telegraph, что на момент полудня 15 августа глава МИД королевства не разговаривал ни с одним из послов Великобритании в странах, окружающих Афганистан. Речь идет о Пакистане, Иране, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Источник также сообщил, что до воскресенья — дня, когда талибы вошли в Кабул — министр иностранных дел Соединенного королевства не контактировал с пакистанским коллегой.

Неясно, где именно Рааб был в отпуске. Его отпускное время не было обнародовано, и 15 августа МИД не сообщил о его местонахождении.

«Поразительно, что министр иностранных дел остался в отпуске, когда наша миссия в Афганистане развалилась. Ужасы, разворачивающиеся с каждой минутой, требуют пристального внимания сверху. Срочность связана как с эвакуацией британских граждан, так и с тем, что сейчас должно произойти с народом Афганистана. Тот факт, что министр иностранных дел не на месте, наглядно демонстрирует отсутствие целей в намерениях нашего правительства, которые мы собирались реализовать 20 лет назад», — возмутился бывший генсек НАТО, лорд Джордж Айла Макнилл Робертсон.

Псаки вне зоны доступа

Аналогичная ситуация наблюдается и с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Журналисты канала Fox News попытались получить комментарий относительно ситуации в Афганистане. Вместо полноценного письма по электронной почте журналистам поступил автоматический ответ. В сообщении отмечалось, что политик будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Таким образом, вероятнее всего, Псаки также находится в отпуске в столь критичное время, предположили работники СМИ.  

На произвол судьбы

В октябре 2001 года началась военная операция США и их союзников, в первую очередь Великобритании, в Афганистане. Она проводилась в рамках операции «Несокрушимая свобода», запущенной в ответ на террористический акт 11 сентября в Нью-Йорке.

Основные задачей ввода военного контингента, по утверждению их руководства, — поиск и уничтожение боевиков движения «Талибан» и международной террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Некоторое время силы НАТО были успешными, и талибы потеряли власть. Однако радикалы не утратили боевой дух и перешли к партизанским действиям.

В конце 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами миссия НАТО в Исламской Республике была завершена. В феврале 2020-го Вашингтон подписал историческое соглашение с «Талибаном», которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

В августе нынешнего года министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал эту сделку «ошибочной» и «гнилой», отметив, что вывод контингента из южноазитского государства может повлечь за собой возвращение «Аль-Каиды».

«Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого», — сказал политик в интервью Sky News.

Так и произошло. 15 августа стало известно, что талибы захватили Кабул, а президент страны Ашраф Гани бежал из страны, бросив на произвол судьбы свою родину и народ. Кроме того, мировые СМИ сообщают, что в настоящие часы ситуация в аэропорту столицы критическая. Велика вероятность того, что западные страны успеют эвакуировать только своих граждан, а афганцы, сотрудничавшие с США и НАТО, останутся брошенными и забытыми.

На этом фоне молчание — не золото. Для западных политиков по расписанию отпуск. В недоумении как жители США и Британии, безуспешно отстаивавшие свои ценности в Исламской Республике два десятилетия, так и сами афганцы, которое повелись на «доброту» и «заботу» англосаксов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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