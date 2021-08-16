Победа «Талибана»: эксперты рассказали, что ждет Афганистан после смены власти

Соединенные Штаты Америки и НАТО бегут из Афганистана, а экстремистское движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) контролирует всю страну. «Талибан» известен своей непримиримостью к светским культурным традициям, а также специфическим отношением к женщинам, образованию и медицине.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперты рассказали, что ждет население Афганистана после столь резкой смены власти, правда ли, что женщинам будет запрещено учиться и работать, а также обсудили, как бежавшие из страны 30 лет назад афганцы отреагируют на победу «Талибана».

Заговор Правительства Афганистана

Саид Хасан Бахир, представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи», заявил, что Правительство Афганистана бросило народ на произвол судьбы, примером тому служит бегство президента республики.

«Проблема в том, что был заговор Правительства Афганистана. После того, как президент покинул Афганистан, началась паника: люди стали паниковать, часть населения вчера ночью пошла в сторону аэропорта. Люди боятся движения «Талибан», потому что у них уже есть опыт, они знают, что это такое», — рассказал Бахир.

Global Look Press / Sardar/Xinhua

Эксперт напомнил об ужасных кадрах, где мирные жители Афганистана пытались штурмом брать улетающие американские самолеты.

«Вчера люди кольцо блокады аэропорта прорвали, вышли на взлетную полосу, начали штурмовать все самолеты, а в этот момент американцы загружали своих дипломатов и людей, которые с ними сотрудничали. Гражданские штурмом начали брать эти самолеты, американские солдаты открыли огонь. Я видел кадры, где много людей пострадало от выстрелов. Некоторые смельчаки утром сегодня начали забираться на шасси самолета, в момент взлета самолета пять или шесть человек сорвались, все погибли», — сказал Саид Хасан Бахир.

По мнению спикера, хоть талибы и обещают вести мирную политику, у людей все равно нет к ним доверия, так как они помнят период жестокого правления с 1996 по 2001 годы.

«За это время много всего произошло, у людей в памяти все осталось. Они боятся, потому что 20 лет после этого США пытались построить демократию, но не получилось. Президент сбежал, это говорит о том, что ситуация критическая», — добавил он.

Предательство американцев

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По словам Бахира, народ Афганистана надолго запомнит предательство американцев, которые вывозили на своих самолетах даже собак, но не персонал военных баз, переводчиков, работающих на США.

«Переводчик — это важная профессия, это связующее звено между народом, Правительством США и военными. И в момент, когда нужно было эвакуировать всех переводчиков, они забрали часть, которую посчитали нужной, а обычных переводчиков бросили на произвол судьбы. Конечно, народ это запомнит. Это предательское отношение к людям, которые на протяжении долгого времени с ними сотрудничали», — считает эксперт.

Что может сделать Россия

Global Look Press / Ajmal Kakar/XinHua

Бахир уверен, что Россия должна помочь Афганистану и принять меры по урегулированию ситуации.

«Россия является старшим братом для многих стран. Люди боятся вакуума, а талибы пытаются показать себя мягкими, нежными, говорят, что все позволят и никого наказывать не будут, но это они делают, чтобы их признало международное сообщество. Российское государство должно принять меры в урегулировании ситуации в Афганистане», — подчеркнул спикер.

Что ждет женщин Афганистана

Талибы уверяют, что женщинам разрешат работать, но оснований доверять их словам нет, заявил Бахир.

«Есть горький опыт. Это могла быть демонстрация для мирового сообщества. Вероятно, что обещания будут соблюдаться, но не навсегда», — добавил он.

Отношение афганцев к победе «Талибана»

Global Look Press / Ajmal Kakar/XinHua

К разговору присоединился Эхлас Мохаммад Тамим, председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана. Он рассказал, что будет с людьми, которые сотрудничали с правительством, как афганцы за пределами республики относятся к победе «Талибана».

«В стране хаос, безвластие, сейчас идут слухи о временном правительстве, но решение не принято. Идут переговоры между различными политическими силами, лидерами, но власть захвачена полностью движением «Талибан». В городе Кабул люди боятся, не выходят на улицу, особенно женщины. Уже второй день студенты, ученики не могут посещать школу, университеты. Женщины, которые работают в государственных органах, на телевидении, радио, не выходят из дома», — сообщил Тамим.

По его словам, талибам сейчас нужно объединить людей и собрать все политические группировки, при этом обязательно учесть опыт своего предыдущего правления.

«Если не будут соблюдаться наша культура, традиции, история, а также не будут учитываться образование, наука, культура, я думаю, им не удастся это сделать. Афганистан — цивилизованная страна со своей историей. Это не тот Афганистан, который был в 90-х», — отметил эксперт.

Во всем виновата политика Запада

Global Look Press / Sardar/Xinhua

Тамим рассказал, что отношение афганцев к американцам кардинально поменялось после захвата талибами власти.

«Во всем виновата политика Запада во главе с США. За 20 лет они не могли урегулировать ситуацию в стране, они прямо ни за что не отвечали. Все верхушки создали себе недвижимость за рубежом — и вот к чему пришли. Американцы выбрали не ту модель, что нужно. Во всем они виноваты», — уверен эксперт.

Приход временного правительства и объединение всех политических сил будет означать победу талибов, подвел итог Тамим.

«Талибы пытаются укрепить свою власть, а потом они должны разобраться со своими иностранными наемниками. Можно ожидать любые провокации в отношении постсоветского пространства, но сейчас талибам не до того, чтобы вмешиваться во внутренние дела соседних государств», — заключил эксперт.

Ранее ФАН писал о пяти погибших при обстреле воздушной гавани Кабула. Согласно предварительным данным, американцы открыли предупредительный огонь по афганским военным в аэропорту в то время, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.

1 Организация запрещена на территории РФ.