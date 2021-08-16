Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане

Хартум, 16 августа. Советник президента Южного Судана Тут Калвак прибыл на прошлой неделе в Хартум в рамках подготовки к возобновлению переговоров между правительством и Народно-освободительным движением — Север (НОДС-С).

Лидер вооруженной группы Абдель Азиз Адам аль-Хилу и власти Судана разошлись в конце июня после двухнедельных обсуждений, не достигнув соглашения. Во время своего визита в Хартум Тут Калвак встретился с премьер-министром Абдаллой Хамдоком, председателем переходного Суверенного совета генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой переговорной группы Шамсуддином Каббаши.

Народно-освободительное движение Судана — Север, базирующееся в южной провинции Кордофан, является одной из двух оставшихся повстанческих групп, не подписавших Джубинское мирное соглашение 3 октября 2020 года, заключенное между Хартумом и десятком вооруженных и политических организаций со всей страны. Его условия предусматривают объединение всех сил под знаменем регулярной армии. Однако реализация соглашения сильно затянулась.

Второй группой, не подписавшей мирный договор, является Суданское освободительное движение (СОД) во главе с Абдель Вахидом Мухаммедом Нуром. Оно до сих пор не вступило в переговоры с Хартумом. Тем не менее в конце июля Нур и Аль-Хилу приняли совместную декларацию принципов, включающую в себя большую часть требований НОДС-С. Среди таковых — переход к светскому государству и реформа органов безопасности и юридических институтов.

Стоит отметить, что ключевую роль в продвижении мирного процесса и заключении Джубинского соглашения сыграло военное крыло переходного правительства и, в частности, первый заместитель Суверенного совета генерал Мухаммед Хамдан Дагло. Его усилия в данном вопросе отметили суданские эксперты и общественные деятели, которые посчитали, что успех переговоров обусловлен тем, что новая команда предусмотрела все возможные ошибки, допущенные предыдущим режимом.