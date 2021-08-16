Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму

Симферополь, 16 августа. Крымский тревел-блогеры провели исследование, почему украинский язык становится все менее популярен на полуострове. И это не связано с количеством украинских туристов в Крыму.

Украинский язык все реже звучит на полуострове, и причина не в запретах или уменьшении количества туристов из соседней страны. Все дело в том, что для подавляющего большинства крымчан, в том числе и крымских татар, русский язык является родным.

Пока Крым был под управлением Украины, все официальные переговоры, документация и школьные предметы велись на украинском, его учили как второй язык. На нем говорили, его знали.

«А вот с количеством украинских туристов это никак не связано, потому что большинство из них разговаривало или на русском, или на суржике», — пишут блогеры Ирина и Владимир на своем дзен-канале, посвященном путешествиям по Крыму.

Такая же история с языком наблюдалась и во многих других украинских городах, где граждане свободно говорили на русском. В Крыму украинский язык исчезает за ненадобностью, считают коренные жители полуострова. Многие еще помнят его, но для подрастающего поколения он чужой. В школах перестали преподавать на украинском также за ненадобностью. Это упростило жизнь учителям и школьникам, которые много ошибались из-за похожести двух языков. Да и школьная программа значительно разгрузилась.

Блогеры отметили еще одну причину исчезновения мовы с полуострова. В Крыму живет много людей, которым неприятно слышать и невыносимо говорить на украинском, потому что он вызывает у них негативные эмоции.

«Он ассоциируется с майданом, националистами, АТО, языковыми законами, в общем, с современной Украиной — страной победившего фашизма. Немало жителей Донбасса в 2014-2015 годах переехало в Крым, их вообще корежит от него, потому что для них украинский — равно война», — пояснили авторы канала.

Блогеры отметили, что жалеют об исчезновении украинского языка из жизни. Но только не современного непонятного, а того тягучего и мягкого, на котором говорили раньше. Крымчане признали, что скучают по двуязычию, когда не задумывались, на каком языке говорить, и перемешивали их, как удобнее и колоритнее.

На Украине после принятия закона о языке все телеканалы обязаны выдавать контент строго на мове. Однако многие рейтинговые передачи по-прежнему транслируются на русском языке. На это обратил внимание бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.