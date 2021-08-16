Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков

Москва, 16 августа. Расшифровка сохранившихся до настоящих времен древних текстов является непростой задачей. Ученые перечислили подходы к переводу слов на современный язык.

Лучшей из практик считается расшифровка Розеттского камня. Артефакт обнаружила французская экспедиция в Египте в 1799 году. Камень содержал иероглифы, а также демотическое и древнегреческое письма. В указе говорилось, что египетские жрецы согласили короновать Птолемея V в обмен на налоговые льготы.

Исследователи изучили часть текста, написанного на известном греческом языке, и сравнили ее с демотическими и иероглифическими письмами. Специалисты отмечают, что важно связать нерасшифрованный сценарий с языковой группой. Ученые, которые переводили древние глифы майя, использовали знания современного языка племени, пишет Planet Today.

Загадочный древнеегипетский артефакт, созданный около 3,5 тыс. лет назад, нашел житель Израиля. На необычном предмете были высечены изображения богини письменности Сешат и иероглифы.