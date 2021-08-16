Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве

Москва, 16 августа. Участники и гости ток-шоу "Время покажет" обсудили разгул радикального национализма на Украине, жертвами которого становятся даже депутаты Верховной рады.

Ранее украинский борец и депутат Рады Жан Беленюк, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио, сообщил, что подвергся нападению со стороны националистов в центре Киева. По словам парламентария, агрессивно настроенные молодые люди обозвали его "черной обезьяной" и предложили "валить в Африку".

Кроме того, 14 августа националисты устроили масштабную акцию протеста у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Радикалы потребовали отпустить своих харьковских соратников, которые были задержаны полицией по делу о вымогательстве. Участники митинга выкрикивали оскорбления в адрес президента Украины, а также устраивали потасовки с правоохранителями.

Правозащитник и юрист Михаил Конев отметил, что украинские политики несут ответственность за нынешний разгул радикального неофашизма в стране. По его словам, националисты на Украине являются меньшинством, однако украинская власть превратила их в главную движущую политическую силу, которая теперь готова действовать против Киева.

В свою очередь ведущий ток-шоу "Время покажет" и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко напомнил, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков является покровителем украинских националистов. При этом их протестная активность совпала с отставкой Авакова. Он также добавил, что активизация националистов может быть связана с кулуарной политической борьбой за сферы влияния.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин согласился с мнением Руслана Осташко, отметив, что националистов контролируют украинские олигархи, которые пытаются продемонстрировать Зеленскому и Западу, кто на самом деле управляет Украиной.