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Выкинувшая из окна чужого ребенка женщина недавно выписалась их психбольницы

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:29
Происшествия
Выкинувшая из окна чужого ребенка женщина недавно выписалась их психбольницы
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Стерлитамак, 16 августа. Женщину, выкинувшую чужого младенца из окна в роддоме, выписали из психиатрической лечебницы 12 августа, сообщает источник ФАН.

Гражданка, выкинувшая в Стерлитамаке из окна чужого младенца, находилась в роддоме после появления на свет второго ребенка. По профессии она является терапевтом, работала участковым врачом.

Ранее женщина, состоящая на учете в психдиспансере, выкинула чужого младенца из окна на третьем этаже. Инцидент случился в одной из больниц города. Малыш скончался от полученных травм на месте происшествия.

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убийство ребенок роддом стерлитамак
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