Выкинувшая из окна чужого ребенка женщина недавно выписалась их психбольницы

Стерлитамак, 16 августа. Женщину, выкинувшую чужого младенца из окна в роддоме, выписали из психиатрической лечебницы 12 августа, сообщает источник ФАН.

Гражданка, выкинувшая в Стерлитамаке из окна чужого младенца, находилась в роддоме после появления на свет второго ребенка. По профессии она является терапевтом, работала участковым врачом.

Ранее женщина, состоящая на учете в психдиспансере, выкинула чужого младенца из окна на третьем этаже. Инцидент случился в одной из больниц города. Малыш скончался от полученных травм на месте происшествия.