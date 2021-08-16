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Выбросившая из окна роддома чужого ребенка женщина не была знакома с матерью малыша

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:27
Происшествия
Выбросившая из окна роддома чужого ребенка женщина не была знакома с матерью малыша
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Стерлитамак, 16 августа. Женщина, выбросившая сегодня чужого ребенка из окна роддома в Стерлитамаке, не была знакома с матерью погибшего малыша. Свой поступок злоумышленница объяснить не может.

Сейчас с женщиной, потерявшей своего ребенка, работают психологи. Семья пострадавшей планирует обратиться к услугам частного специалиста, сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник. Известно, что погибший был третьим ребенком женщины.

Правоохранители уже задержали преступницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечается, что подозреваемая страдает психическим заболеванием.

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