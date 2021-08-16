Москва, 16 августа. Отказ от газопровода «Северный поток — 2» при новом правительстве допустили в Германии. Социолог Максим Шугалей назвал эту информацию политической манипуляцией.

Если партия «Зеленых» получит главенство в новом Правительстве ФРГ, государство может отказаться от проекта газотранспортной магистрали (ГТМ) «СП-2». Сведения об этом подтвердил глава партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен в комментарии журналистам «Известий». Шугалей заявил, что «Северный поток — 2» не остановить ни при каких обстоятельствах.

«У меня есть уверенность, что отказа от почти достроенного «Северного потока — 2» не произойдет. Проект завершен, вопрос решен. На мой взгляд, это манипуляция», — отметил Шугалей в беседе с iReactor.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предположил, что слова Мойтена о партии «Зеленых» являются политической игрой. Однако вопрос с «СП-2» решен и закрыт. Глава «Альтернативы для Германии» просто нарабатывает политический капитал, подытожил социолог.

«Северный поток — 2» оказался незаменимым для промышленности ФРГ, заявил ранее Мойтен. Последствием отказа от газопровода станет «конец Германии как развитой промышленной державы».