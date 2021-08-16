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Общественник Бахир обвинил США в предательстве мирных жителей Афганистана

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:38
Политика
Общественник Бахир обвинил США в предательстве мирных жителей Афганистана
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 августа. Военнослужащие из США бросили на произвол судьбы большое количество мирных жителей, помогавших и доверявших им. Народ этого не забудет, уверен общественник Саид Хасан Бахир.

Представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи» поделился мыслями о выводе войск из исламской республики в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Общественник уверен: народ Афганистана не простит бегства американцев из страны. После спешной эвакуации под ударом оказались в первую очередь переводчики: именно они были связующим звеном между западными военными и местным населением.

Общественник Бахир обвинил США в предательстве мирных жителей Афганистана
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«Это народ запомнит надолго, потому что это предательство со стороны американцев. Переводчик — важная профессия, потому что это связующее звено между народом, правительством США и военными. И в момент, когда нужно было эвакуировать всех переводчиков, они забрали часть, которую посчитали нужной, а обычных — бросили на произвол судьбы. Конечно, народ это запомнит, это предательское отношение к людям, которые на протяжении долгого времени с ними сотрудничали», — сокрушается Саид Хасан Бахир.

Схожим взглядом на положение дел в Афганистане после вывода американских войск поделился социолог Максим Шугалей. Он назвал бегство США из страны полным провалом Вашингтона и выразил беспокойство за отдельные группы населения, которые после прихода к власти «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) оказались в «группе риска». В первую очередь под угрозой находятся жизни тех, кто помогал американцам, уверен ученый.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан военные переводчики саид хасан бахир
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