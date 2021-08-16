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Дженнифер Лопес сфотографировали с 13-летней дочерью, которая выглядит старше матери

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:07
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес сфотографировали с 13-летней дочерью, которая выглядит старше матери
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 16 августа. Певица и актриса Дженнифер Лопес попала в прицел объективов папарацци, когда прогуливалась вместе с 13-летней дочерью Эммой.

Дочь Джей Ло с самого детства блистала талантами. Например, в младших классах девочка увлеклась шитьем, и тогда Лопес говорила, что у нее подрастает маленький дизайнер. В десять лет дочь певицы написала книгу, а певица даже поехала с дочерью в издательство, чтобы произведение увидело свет.

Затем Эмма снялась в клипе матери, в котором они предстали перед поклонниками в одинаковых образах. В музыкальном видео Лопес и ее дочь появляются в кадре то в алых брючных костюмах, то в белых майках и джинсах. После выхода клипа фанаты отмечали, что девочка растет копией звездной матери.

Однако недавно Джей Ло сфотографировали вместе с дочерью на улице. Подросток кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в сине-зеленый цвет и сделав завивку. На снимке папарацци дочь певицы выглядит старше 52-летней матери.

Возраст девочке-подростку прибавили очки в толстой оправе. Кроме того, дочь Лопес надела вязаную кофту и юбку в пол, поэтому стала внешне напоминать старушку.

Джей Ло недавно воссоединилась со своим экс-возлюбленным — актером Беном Аффлеком. За несколько месяцев до этого певица планировала свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. Актриса неожиданно удалила все фото с бывшим женихом из соцсетей.

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лопес певица джей ло
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