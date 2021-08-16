Выбросившая ребенка из окна роддома в Стерлитамаке женщина оказалась врачом-терапевтом

Стерлитамак, 16 августа. Роженица, которая выбросила из окна родильного дома чужого младенца, работала участковым врачом-терапевтом, сообщает источник ФАН.

Вероятную виновницу смерти ребенка Алину А. выписали из психиатрической лечебницы 12 августа, у нее были вторые роды. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в понедельник. Роженица по неизвестной причине выбросила из окна медицинского учреждения чужого младенца. Ребенок скончался на месте происшествия.