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Выбросившая ребенка из окна роддома в Стерлитамаке женщина оказалась врачом-терапевтом

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:18
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома в Стерлитамаке женщина оказалась врачом-терапевтом
 /  pixabay.com

Стерлитамак, 16 августа. Роженица, которая выбросила из окна родильного дома чужого младенца, работала участковым врачом-терапевтом, сообщает источник ФАН.

Вероятную виновницу смерти ребенка Алину А. выписали из психиатрической лечебницы 12 августа, у нее были вторые роды. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в понедельник. Роженица по неизвестной причине выбросила из окна медицинского учреждения чужого младенца. Ребенок скончался на месте происшествия.

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