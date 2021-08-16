Мощный взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 августа. Причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Данных о погибших не поступало.

ЧП произошло в промзоне, расположенной в южной части Екатеринбурга. По имеющимся данным, там прогремел взрыв.

Данных о том, что кто-то погиб или пострадал в результате случившегося, пока не поступало. На место происшествия отправились правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

Некоторое время назад житель Перми попал в реанимацию после взрыва электросамоката в квартире.