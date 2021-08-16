Тревел-блогер из России расспросил крымчанку об изменениях в жизни за последние 7 лет

Алупка, 16 августа. Российский тревел-блогер пообщался с коренной крымчанкой, у которой снимал жилье в Алупке, и выяснил, как изменилась ее жизнь после воссоединения с Россией.

Рассказы о жизни крымчан в новостях не заменят личного общения, поэтому россиянин во время длинного вояжа по Крымскому полуострову общался с местными жителями и примечал изменения, которые произошли в регионе за последние годы. Блогер отметил три ключевых момента, которые произошли в Крыму с его прошлого визита в 2018 году: строительство Тавриды, сетевые заправки и ассортимент в супермаркетах.

Однако россиянину было интересно узнать мнение местного жителя, и он расспросил хозяйку эллинга, где они с семьей снимали комнаты. Женщина и ее муж оказались пенсионерами из Ялты. Первым делом хозяйка посетовала на маленькие пенсии — 9 тыс. и 12 тыс. рублей. Ситуацию спасает только сдача жилья в аренду в туристический сезон.

Блогер прямо спросил, как поменялась их жизнь после событий 2014 года, стало ли лучше жить. На что получил честный ответ.

«Конечно, мы рады, что в Симферополе у нас сейчас не сидят нацисты. Но мы далеки от политики, мы простые люди. И для нас больше играет роль повышение квартплаты, например», — цитирует слова крымчанки тревел-блогер на своем дзен-канале.

Дело в том, что после воссоединения с Россией в Крыму значительно выросли коммунальные тарифы, а в платежках появился пункт «за капремонт». Квартплата за жилье в Ялте составляет 4 тыс. рублей.

Также хозяйка эллинга отметила подорожание овощей и фруктов. Это заметили и путешественники. Перекрытие Украиной Крымского канала сильно ударило по фермерскому хозяйству полуострова, многие угодья остались без орошения. Россиянин отметил, что на западе полуострова действительно много заброшенных участков.

Туристическая отрасль тоже испытала тряску в переходный период — туристы из Украины перестали ездить, российские отдыхающие еще не спешили с визитами в Крым. Пока наработали новую клиентскую базу, потеряли доходы.

«Если даже мы, туристы, замечаем перемены, то можно представить, как все перевернулось для коренных крымчан!» — отметил блогер.

Крымчане помнят события 2014 года и как отреагировала Украина на результаты референдума. Угрозы, водная блокада и всевозможные санкции не сломили жителей полуострова. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, как все происходило семь лет назад.