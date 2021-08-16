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Биолог оценил вероятность смешивания вакцин от коронавируса и гриппа
Общество
Биолог оценил вероятность смешивания вакцин от коронавируса и гриппа
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В Великобритании в Центре производства и инноваций вакцин предложили смешать препараты от коронавируса и гриппа, чтобы прививать людей стало удобнее: вместо двух уколов делать один. Сейчас специалисты изучают возможность комбинировать препараты, но власти страны пока не одобрили этот эксперимент.

В беседе с корреспондентом ФАН ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил проект и признался, что не верит в его перспективы.

«Я не думаю, что это разумная затея. Более серьезной проблемой является коронавирус. Нужно нацелится на иммунизацию против COVID-19 и не надо выдумывать такие фантастические эксперименты. Это разные инфекции», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Аграновский отметил, что существуют смешанные вакцины, но они требуют тщательной проверки.

«Возможно, параллельно нужно производить комбинированные вакцины, но именно с гриппом у меня в сознании [это] не очень монтируется. Тем более грипп — это сезонное заболевание, а коронавирус — нет. Это разный график прививок. Не уверен, что это разумно», — признался биолог.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил жителей России о приходе более мощного штамма коронавируса «Бета» в сентябре этого года. Вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее вируса гриппа, но, учитывая темпы вакцинации, останется тот, который окажется более устойчив к прививкам.

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